Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Para lograr una mejor educación ambiental entre la sociedad yucateca y sensibilizarla sobre los valores de la biodiversidad y la conservación de las plantas, mañana por la tarde será inaugurada la “Casa del Desierto” con una cifra preliminar de 350 especies, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Germán Carnevali Fernández Concha, investigador y responsable del área de recursos naturales en el CICY, explicó que la superficie de esta obra abarca unos cuatrocientos metros cuadrados, de los cuales unos 350 están distribuidos en cinco pequeñas islas donde se agrupan las especies por regiones.

Recordó que la idea de este proyecto nace en noviembre del 2015 como parte de una colección de plantas distribuidos en dos ecosistemas que no existen en la península, uno seco y otro subtropical húmedo, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con una inversión aproximada de 25 millones de pesos.

Adelantó que en el caso de la “Casa Tropical”, que también abarca especies de ecosistemas subtropicales y tendrá una dimensión igual a la “Casa del Desierto”, estaría terminada a principios del año que viene.

“El yucateco no conoce esos ambientes porque no hay aquí en la península, entonces hay que aprovechar estos dos espacios para que las personas puedan apreciar estos ecosistemas que pertenecen a otras partes del planeta, no solo por el tipo de vegetación sino por el tipo de plantas que van a estar en estos dos lugares”, aseveró.

“Tenemos dos islas que están dedicadas a África, una a Madagascar, otra que está destinada a dos géneros cactáceos de México y tenemos una isla grande donde hay plantas suculentas de todo el país, como el cactus y el agave, típicas de este tipo de ambientes”, acotó el entrevistado.

Viajes e intercambio

Las especies que están en este proyecto vienen de varias fuentes, viajes de investigación, cultivos de la horticultura internacional e intercambio de plantas.

