Se forma una 'laguna negra' en el exbasurero quemado

MÉRIDA, Yuc.- El aguacero que bañó durante el domingo a la capital yucateca convirtió en una laguna al ex basurero municipal y puso punto final a todo riesgo de reavivar el incendio que, justo desde el domingo pasado, afectó vasto sector meridano, primero con el fuego y luego con la humareda.

Los trabajos de más de un centenar de trabajadores de los tres órdenes de gobierno terminaron este mismo domingo, pues la lluvia acabó completamente con el humo que emanaba de los terrenos del ex basurero y del antiguo depósito de aguas residuales.

El lugar, que se ubica cerca de las colonias Los Tamarindos y Francisco de Montejo, lució como una laguna.

Cabe recordar que desde el domingo pasado, debido a un incendio que se presume se originó en el parque ecológico “Kai lu um”, los terrenos que se utilizaban como destino final para aguas residuales y de nixtamal fueron alcanzados por el fuego, lo que ocasionó que una densa capa de humo cubriera parte de la zona poniente y norte de la ciudad, afectando a varias colonias.

Sin embargo, al ser un lugar que abarcaba alrededor de cuatro hectáreas, los trabajos de los bomberos no fueron suficientes, por lo que los vecinos al ver que no se sofocó por completo el humo del sitio y observar que el lugar no era atendido para reducirlo, realizaron el bloqueo del Periférico para que su demanda sea atendida.

Por este hecho se trazó un plan de mandar más de 100 elementos de los tres órdenes de gobierno para extinguir el humo que aún estaba presente, que además emanaba un olor desagradable, trabajos que se dificultaban por las altas temperaturas que se presentaron durante toda la semana.

Pero con la ayuda de mangueras, bombas eléctricas y de combustible, así como la irrigación de agua de manera ininterrumpida por más de cincos días sofocaron el humo que aún persistía.