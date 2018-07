Habrían más casos de influenza que los reportados por autoridades

MÉRIDA, Yuc.- La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reconoció que habría más casos de influenza que los 92 reportados de manera oficial, ya que como indican sus protocolos, solo se le hace prueba rápida al 10 por ciento de los enfermos que llegan a consulta y la prueba de laboratorio (PCR) solo se aplica a los pacientes que se hospitalizan o que fallecen.

Como informamos, habría al menos 20 muertos por influenza que todavía no se reportan de forma oficial, entre ellos algunos menores de edad.

En conferencia de prensa, el titular de la SSY, Jorge Mendoza Mézquita, informó que oficialmente son cuatro las defunciones que se han confirmado relacionadas con la enfermedad respiratoria y se han presentado en Umán, Mérida, Kanasín y Tixkokob.

Las edades de los fallecidos fluctúan entre los 30 y 65 años de edad. El 98 por ciento de los casos corresponde a la cepa AH1N1, no estaban vacunados y presentaban otras enfermedades que complicaron su estado de salud.

Menor fallecido

En el caso del menor fallecido el pasado fin de semana en Progreso, se informó que se tuvo conocimiento que probablemente había contraído influenza, pero no está contemplado en el reporte oficial porque no se le hizo prueba de laboratorio para comprobarlo (PCR), únicamente una prueba rápida.

“En comorbilidad hay un grupo de enfermedades que la población sabe que se pueden complicar, como diabetes, asma o hipertensión, pero muchas veces la obesidad no siempre se tiene en cuenta por la gente como factor de riesgo. También tenemos que las personas fallecidas no estaban vacunadas”, aseveró.

El titular de la SSY reiteró que el brote continuará en incremento en las próximas semanas y que “el Gobierno no puede solo, necesita ayuda de la sociedad”.

“Estamos ante un brote de enfermedades infecciosas respiratorias, no solo la influenza está en incremento y eso hace más complejo el diagnóstico. Hay que ir tomando cuál es influenza y cuál no. No podemos dar tratamiento de manera indiscriminada, por eso pedimos que acudan al médico para el diagnóstico correcto”, concluyó.