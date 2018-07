Por influenza aumentan consultas en módulos de salud de Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Debido a la fuerte presencia del virus de la influenza en la entidad, se ha detectado en los módulos de salud del Ayuntamiento de Mérida un incremento del 10 por ciento en el número de consultas que ofrecen regularmente.

El subdirector de Salud de la Dirección de Desarrollo Humano, Claudio Coello Herrera, indicó que a pesar de que la visita a los consultorios de la Comuna ha aumentado, la situación está “bajo control”.

Dijo que el incremento se da por la similitud de los síntomas con otras enfermedades, como la gripa, debido a que esto pone en alerta a la ciudadanía, que antes de automedicarse se dirige con un especialista para ser atendido y descartar que sea esa enfermedad la que esté presente.

“Hasta el momento no tenemos ningún sobrecupo en las consultas y tampoco en otorgar los medicamentos correspondientes, esta situación la empezamos a tener en los primeros días cuando se empezaba propagar la enfermedad, debido a que el Ayuntamiento no contaba con el medicamento para contrarrestar algunos síntomas, porque no estaba en el cuadro básico de medicinas”, concluyó.