L. Fuente y J. Amer/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El próximo día 18 iniciará el juicio en contra del policía Ricardo de J. M. Ll., acusado de que en junio de 2017 asesinó a su prima y amante en un cuarto del hotel “El Andaluz”, en el centro de Mérida.

Este fue el tercer elemento policiaco acusado de feminicidio en Yucatán durante el año pasado, los otros dos fueron el entonces comandante de la Policía Municipal de Tekax, Bernardo V. A. (a) “Lobo”, quien el 22 de mayo asesinó a su esposa Carmelina C. C., al degollarla en un pleito que tuvieron en el hogar conyugal, siendo ya sentenciado a 38 años de prisión en un procedimiento abreviado; y el policía del Estado de México Valentín L. J., quien el 8 de octubre asesinó a balazos a su pareja sentimental Feliciana A. C., de 36 años, en la comisaría meridana de Komchén.

En el caso del crimen del hotel “El Andaluz”, ubicado en la esquina de las calles 61 por 68 y 70 del Centro de Mérida, este crimen ocurrió el 26 de junio del año pasado, cuando la persona que hace la limpieza halló muerta a una mujer en el baño del cuarto 206. La occisa, de nombre Lourdes M. S. C., de 33 años de edad, había sido estrangulada.

Al parecer el crimen se debió a que la fémina, quien era casada, ya quería terminar con la relación, pero su amante se oponía y tras una discusión, terminó matándola. El asesino y la víctima sostuvieron relaciones en la noche del sábado 17 de junio, pero en la madrugada del día 18 el sujeto la mató.

En las investigaciones adujo que su amasia había sufrido un ataque al corazón, porque dijo que cuando dormía sintió que ésta se paró para ir al baño y que en la mañana la encontró tirada muerta. Sin embargo, la autopsia reveló otra cosa, que había sido estrangulada.