Mérida, Yuc.- La Fiscalía General del Estado (FGE) declaró que está investigando a 40 ex alcaldes, la mayoría del periodo 2012-2015, por el delito de peculado y cuyas querellas fueron interpuestas por la Auditoría Superior (ASEY) al señalar daño patrimonial, resultado de la revisión de sus cuentas públicas.

El vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, Jesús Armando Pacheco May, declaró que hasta el momento no han solicitado el ejercicio de la acción penal en contra de ningún ex alcalde y que todas las denuncias están vigentes y en integración de las carpetas de investigación, que considera entrevistas al círculo social de los ex alcaldes o demás personas que pudieran aportar datos para configurar el tipo penal.

“Tenemos 40 carpetas de investigación por denuncias interpuestas por la ASEY de varios años, todas están en integración, la mayoría son de los distritos que tienen sede en Kanasín, Valladolid, Tekax; son los que están conociendo, son en contra de ex alcaldes. Cuando decimos que está en integración, significa que estamos investigando, giramos oficios a las áreas que consideramos correspondientes para que nos informen sobre la situación económica de estos servidores públicos, eso es lo que nos pide a nosotros el tipo penal de peculado”.

En este sentido, Pacheco May expuso que no tenía los nombres de los ex alcaldes denunciados al momento de la entrevista, y expuso que la mayoría de las investigaciones son por el delito de peculado.

Con base en el Artículo 263 del Código Penal del Estado, comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa.

Al respecto, el vicefiscal Jesús Armando Pacheco dijo que “hasta este momento no se ha solicitado a ningún juez que gire alguna orden de aprehensión”.