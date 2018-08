José Salazar/ Milenio Novedades

MÉRIDA.- El Proyecto “Ernest-Transformando la Tartamudez”, ofrecerá una conferencia gratuita en la que participarán tres especialistas en el tema, el próximo 29 de agosto de 9 a 12 horas, en la Universidad Anáhuac Mayab de Mérida.

En la conferencia titulada “La neurociencia detrás del bienestar emocional y la tartamudez”, la fundadora del Proyecto, Perla Ernest compartirá su testimonio y uno de los médicos invitados también compartirá su experiencia como padre de un niño con tartamudez.

Para el evento, el Proyecto Ernest dispone de ocho lugares para el público en general. Las personas interesadas en asistir deberán enviar un mensaje de correo electrónico a [email protected] o un vía WhatsApp al teléfono 5564947132

“Somos una comunidad de personas que tartamudeaban fuera de control y que se han incorporado a la sociedad satisfactoriamente. Lo que buscamos es hacer conciencia sobre la tartamudez ya que afecta a 1.5 millones de personas en nuestro país y son muy pocos los centros de apoyo que tienen un impacto positivo y efectivo a largo plazo”, explicó la fundadora.

Ella ha trabajo su problema de tartamudez por más de diez años y en ese tiempo ha entrenado a muchas personas en México a hablar bajo control.

“Menciono la palabra tartamudez en presente ya que no me he curado, porque hasta la fecha no existe una cura sino un entrenamiento de vida que he aprendido y actualizado con la finalidad de reducir los bloqueos y miedo a tartamudear. He descubierto y aplicado mis virtudes en mi vida laboral, familiar, social y personal y así como también cultivar mi bienestar y felicidad para vivir una vida que vale la pena”, expresó al compartir parte de su testimonio de vida.

Impartirán la conferencia, la doctora Patricia Sauri, egresada de la Facultad de Medicina de la Uady y posgraduada en Foniatría y Logopedia en Hospital Universitario Vall´d Hebrón de Barcelona, España. La doctora Sauri es responsable del Gabinete de Audiología, Foniatría y Otoneurología de la Clínica de Mérida; también participa el doctor Harry Ernest, Licenciado con Honores en Fisiología por la Universidad de NewcastleUpon Tyne y Certificado en fonética práctica por parte del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Wales.

Por último, se contará con la presencia del Ingeniero Apolo Díaz, creador del área de Educación Continua en la Universidad Tec Milenio en la zona centro del país, atendiendo 12 campus. También cuentan con una Maestría en Administración con especialidad en Mercadotecnia por esta misma Institución educativa, y actualmente estudia el Doctorado en Educación.