Mérida, Yuc.- En el marco del Día Mundial de la Salud Hepática, mañana miércoles se llevará a cabo en Mérida una jornada gratuita para la detección de hepatitis C, a cargo de Laboratorios Clínicos de Mérida (LCM) y la Fundación para la Salud Hepática (Fundhepa).

La directora de LCM, María de la Paz Rojo Neumann, informó que solo el 20 por ciento de las 1.5 millones de personas que se estima portan la enfermedad en México están diagnosticadas, por lo que esta es una buena oportunidad para realizarse la prueba de detección.

Aclaró que los análisis se harán a adultos y el horario será de 7:00 a 13:00 horas en cualquiera de sus nueve sucursales (Altabrisa, Plaza Kukulcán, Centro, García Ginerés, Norte, Dorada, Pocito, Francisco de Montejo y Plaza Piré). El precio al público es de 600 pesos.

Las personas que deseen realizarse la prueba gratuita deberán presentarse con cuando menos cuatro horas de ayuno, aunque se recomiendan ocho. Deberán ser personas que cuenten con alguno de los factores de riesgo de la enfermedad, como haber nacido antes de 1980, haberse realizado un tatuaje o piercing y tener prácticas sexuales de riesgo.

José Luis García Hernández, supervisor de laboratorio, dijo que el año pasado se llevó a cabo la primera jornada de detección a la que asistieron 600 personas, de las cuales dos resultaron positivas y una se confirmó por medio de un análisis de biología molecular (PCR).

“Este año esperamos a más personas. Queremos hacer la detección oportuna y con el resultado ya podrán acceder, en caso de que sean derechohabientes del IMSS, al tratamiento. Y en el caso de personas que no cuentan con seguridad social, por medio de la Fundhepa los enlazaremos para que se les indique la forma en que pueden obtenerlo”, mencionó.

La hepatitis C es una enfermedad viral que generalmente no presenta síntomas pero que causa inflamación y daño del hígado con consecuencias fatales si no se diagnostica.