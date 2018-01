Luis Fuente

MÉRIDA, Yuc.- Cuatro chiapanecos (tres mujeres) y un yucateco, quienes viven en Cancún, llegaron a Mérida para visitar a un amigo ingresado en el hospital O’Horán, pero cuando retornaban a casa se quedaron sin dinero, de modo que se les "hizo fácil" asaltar una agencia de cervezas en el fraccionamiento Tixcacal Opichén, de donde obtuvieron un botín de más de siete mil pesos, sin embargo, cuando huían fueron detenidos en el Periférico por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los detenidos son Severo I., Filemón M. L., Gladys M. C., Iris C. M. C. y Lizbeth M. C., a éstas dos últimas la juez primero de control Elsy Villanueva Segura calificó de ilegal la detención y ordenó su inmediata libertad, pero luego, en la presentación de la imputación por los fiscales, corrigió y determinó la prisión preventiva para los cinco acusados por un plazo de seis meses.

Esta medida cautelar se basó en la evaluación de riesgos emitida por el Centro Estatal de Medidas Cautelares quien los consideró como de alto riesgo de evadirse de la justicia, pues no tienen ningún tipo de arraigo en Yucatán y menos en Mérida, pues sus familiares residen en Cancún o en Chiapas.

Roban con pistola en agencia de cervezas

También porque en las entrevistas que les realizaron personal del Centro Estatal de Medidas Cautelares, los cinco afirmaron vivir en Cancún y que estaban de paso en Mérida porque vinieron a visitar a un amigo enfermo; de modo que llegaron tres días antes de que fueran detenidos.

La juez Elsy Villanueva fijó para el próximo martes la celebración de la audiencia en la que resolverá la situación jurídica de los detenidos.