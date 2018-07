William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA.- La otrora fortaleza de los selváticos, el pitcheo, sigue por la calle de la amargura y si, además, el bateo no está respondiendo, era de esperarse que los Leones de Yucatán volvieran a caer ante los Diablos Rojos del México, ahora con pizarra de 5x2, siendo este su cuarta serie consecutiva que pierden en lo que es ya la peor mala racha en los últimos tres años.

Desde hace un buen rato que los abridores están dejando mucho que desear. Eso ya le costó la cabeza a Tomás Solís y a raíz de está desesperación por falta de resultados, trascendió que habrá más movimientos en la cueva y uno de esos podría ser Jonathan Jones quien anoche no jugó con los Algodoneros. El jardinero californiano batea para .375.

Ya urge que los que están y en especial los que vienen recibiendo la oportunidad que no tuvieron el torneo anterior se pongan las pilas, comiencen a responder.

El derrotado Andrés Meza, en esta su cuarta apertura tuvo muchos problemas, incluso dio la impresión que no estaba del todo concentrado, eso le costó la derrota y que se fuera a las regaderas antes de lo esperado.

Es más, el propio Meza terminó de cavar su tumba en la quinta entrada cuando permitió las dos últimas anotaciones. Emanuel Ávila y David Vidal abrieron el capítulo ligando sendos sencillos; Luis Jiménez metió una línea que llegó a las manos del derecho y cuando parecía que sería una doble matanza envió la pelota al jardín central, permitiendo una carrera y que el otro corredor llegue a la antesala y al plato en diligencia de pisa y corre con elevado de sacrificio de Yeison Asencio.

Antes, en la tercera tanda, Meza igual le abrió las puertas de par en par a los pingos cuando con dos fuera, y con Ávila en la antesala tras recibir pasaporte, avanzó con wildpich y llegó a tercera con sencillo de Jiménez, hizo que abanique el tercer straic Yeison Asencio con un envío descontrolado que no pudo detener Carlos Mendivil para que entrara la carrera y darle vida al dominicano.

Cuadrangular de Luis Jiménez al abrir el segundo acto dio a los escarlatas la de la quiniela, y en este mismo inning, rola al cuadro de Juan Carlos Gamboa remolcó a Henry Urrutia.

Sin ser un brazo para espantar, el novel Carlos de León hizo lo suficiente para maniatar a los selváticos en cinco episodios y dos tercios, en los que espació cuatro indiscutibles, siendo Art Charles el que le dio apenas el segundo, un jonrón por el bosque derecho, en la cuarta.

La segunda anotación a la cuenta del joven, de 21 años, en esta su primera salida, fue en la sexta, de Sergio Contreras, al aprovechar un wildpich aunque para colmo de males en la jugada el “Cuate” se lesionó una mano y ya no pudo seguir jugando. Habrá ahora que saber si no fue nada grave, esperando que no se una a la larga lista de lesionados en la que el último en unirse fue anteanoche Everth Cabrera, con una infección, descartándose que padezca influenza tal y como está enfermo Chad Gaudin.

Fabián Cota en una entrada y dos tercios y Faulino de los Santos, quien obtuvo su tercer salvamento, terminaron de enjaular a los melenudos, que no perdían una serie ante los pingos desde 2011.