Limpian 'Paseo de Henequenes', por brote de moscos en Yucatán

Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Desde muy temprana hora, con rastrillos y equipos de protección, trabajadores de los Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (Sicey) iniciaron este lunes las tareas de limpieza del Parque Lineal Metropolitano “Paseo de henequenes”, pulmón verde ubicado en el fraccionamiento Francisco de Montejo, e inaugurado en enero pasado.

Las acciones comisionadas por la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), en conjunto con las Secretarías General de Gobierno (SGG), de Obras Públicas (SOP), y de Salud de Yucatán (SSY) se realizan a fin de prevenir la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

El director de Sicey, Eloy Quiróz Ávila, señaló que se van a efectuar diariamente labores de deshierbo, desmonta, poda de ramas bajas de las áreas verdes del lugar y recoja de desperdicios en 400 metros del terreno, con 150 trabajadores distribuidos en cinco cuadrillas.

Se espera que a mediados de esta semana los 350 empleados del Sicey se integren a la panilla de limpieza para acelerar las tareas y cubrir una mayor cantidad de terreno. También, para replicar las actividades en “Paseo verde”, lugar donde concluirán.

“Vamos a higienizar las áreas más cercanas a la ciudadanía, como lo son este ‘Paseo de henequenes’ y el ‘Paseo verde’, debido a su cercanía y la vecindad que tienen con los fraccionamientos Francisco de Montejo, Terranova Lindavista, Porvenir y Juan Pablo II, por lo que se convierten en sitios con una alta probabilidad de que se generen moscos transmisores de enfermedades”.

Quiroz Ávila destacó que de igual manera se gestionará un programa de fumigado junto con la SSY, ya que la poda de los arbustos ocasiona que el mosco salga y circule por las zonas aledañas. Invitó a cuidar el parque no arrojando desperdicios en éste y mediante el reporte de personas que lo utilicen como basurero.

“Pedimos a la comunidad que no tire la basura en el Paseo, no sólo por su salud, sino también para conservar su buena imagen. Además, esto nos hará más fácil realizar su mantenimiento, al no haber residuos que se atoren en las desbrozadoras y que puedan lastimar a los compañeros al salir disparados por la fuerza del motor”.

Los desperdicios serán clasificados para posteriormente trasladarlos al basurero municipal en los dos volquetes proporcionados, uno por la SOP y otro por Sicey.

Esta semana se prevé concluir las tareas en el “Paseo de henequenes” y la próxima, las cuadrillas de limpieza del Sicey se trasladarán al “Paseo verde” para repetir estas mismas labores a fin de llevar los beneficios a las familias aledañas a dicha zona.