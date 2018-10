Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.-El presidente del Congreso del Estado y coordinador de los diputados del PRI, Felipe Cervera Hernández, señaló que “se me hace una mala idea y no creo que tenga mucho eco positivo” la propuesta de vender la Casa del Pueblo expuesta por el aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal del tricolor, Ricardo Béjar Herrera, como parte un plan de austeridad.

Se me hace un tanto desatinada esa opinión, la Casa del Pueblo es eso, y el priismo la ha conservado en todo el sentido de la palabra, no solo en mantener esa propiedad, sino físicamente; tiene un gran simbolismo para todos los priistas y creo que para gran parte del pueblo de Yucatán, y no me hace sentido el tema”, señaló.

Felipe Cervera declaró que “simplemente no me parece y es algo que si fuera consultado, no creo que ni siquiera esté a discusión en el ámbito priista el tema. Yo creo que es una mala idea”.

Con respecto a las aspiraciones de Béjar Herrera de dirigir al PRI en Yucatán, Cervera Hernández manifestó que son muy respetables como las que pudiera manifestar cualquiera.

“Entiendo que él es funcionario federal en este momento y lo que tiene que concentrarse todos como lo estamos haciendo cada uno es en hacer nuestro trabajo, y cuando haya la convocatoria formal por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que es el único capacitado para emitir la convocatoria y el Consejo Político Nacional para aprobar esta convocatoria. Entonces ya estaremos hablando de este tema, mientras tanto creo que todos los que tenemos alguna responsabilidad pública debemos desempeñarnos en lo que nos comprometimos a realizar”, expuso Cervera Hernández.