MÉRIDA, Yuc.- Algunos grupos de redes sociales y portales de internet ofrecen en venta “medicamentos para evitar el contagio con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), luego de haber tenido una práctica de riesgo”, sin ninguna receta médica.

Ante esto, el doctor Carlos Cabrera May, director de la Fundación BAI (Brazos Abiertos) Yucatán, A.C. comentó que a pesar de contener tenofivir y emtricitabina, dos sustancias que se usan en el tratamiento de personas con Sida, éstas no evitan que el virus se propague en el organismo a través del contacto sexual o con sangre de un paciente infectado a uno que no lo esté.

“Es una moda tomar ese medicamento, viene de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero definitivamente no se puede recomendar ni decir que esté bien. El riesgo existe y a pesar de eso muchas personas, sobre todo las más jóvenes, se exponen. En esos países está comprobada la efectividad del retroviral pero en México, no por ello se prescribe junto con otros medicamentos para el tratamiento de la infección”, detalló.

El médico dijo que para que este medicamento pueda combatir de manera eficaz la infección por VIH, debe tomarse todos los días y su costo mensual es de diez mil pesos aproximadamente.

“El nombre comercial es Truvada y es una profilaxis pre-exposición (PrEP), es decir ayuda a combatir la infección cuando se está en riesgo. En el caso de la venta por redes sociales de este fármaco que está compuesto por tenofivir y emtricitabina, sobre todo si el costo es menor, no sabemos su origen, su procedencia es dudosa, quizá sean apócrifos. Esto puede generar problemas para la salud de quienes lo adquieran”, aseveró Carlos Cabrera.

Indicó que sería grave si las personas a las que se les otorga el tratamiento por medio del sistema de salud público lo comercializan, ya que al dejar su tratamiento ponen en riesgo su vida.

“Este medicamento se toma con otro que se les da como parte del tratamiento, así que si están dejando de tomarlo, ponen en riesgo su salud. A estas personas se les proporciona la cantidad exacta mes con mes. Por otra parte, este medicamento no protege contra otras infecciones de transmisión sexual como herpes, clamidia, papiloma, etcétera”, advirtió el doctor Cabrera May.

El presidente de la Fundación BAI, que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, que viven con VIH/Sida, señaló que la mejor manera de prevenir es tener una sola pareja y usar métodos de barrera, como el preservativo.

“Cuando una persona sin VIH decide ser pareja de una que sí lo tiene, la mejor alternativa sigue siendo usar preservativo en cada encuentro sexual, porque el consumo de dicho medicamento tampoco evita en estos casos el contagio. Hay una alta carga del virus en los fluidos”, concluyó.