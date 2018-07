MÉRIDA, Yuc.- Ante la cantidad de pacientes que requiere hospitalización por el brote de influenza AH1N1, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determinó habilitar pabellones exclusivos para la atención de enfermos con ese padecimiento en los hospitales generales regionales No. 1 (Ignacio García Téllez) y No. 12 (Benito Juárez).

En el Hospital Juárez se habilitaron 20 camas de medicina interna exclusivas para la hospitalización de pacientes con influenza a donde fueron trasladados los que permanecían en el área de urgencias. Un número similar se destinó en el otro nosocomio.

El personal médico y de enfermería fue provisto de trajes especiales para protegerse de la infectocontagiosidad latente al estar en contacto con los pacientes, ya que de acuerdo con las

“Recomendaciones para trabajadores IMSS ante el virus de la influenza AH1N1”, emitidas por la Coordinación de Salud en el Trabajo, al atender a un paciente o trabajador sospechoso o confirmado, se debe utilizar equipo de protección consistente en lentes o “goggles”, mascarilla o respiradores N95 o similar, guantes y bata.

Repunte de casos

Como hemos informado, el comportamiento de esta enfermedad ha sido más intenso que en otros años, y el miércoles pasado, en conferencia de prensa, las autoridades estatales de Salud advirtieron que se espera un repunte de casos, tanto de enfermos como de fallecidos, en las próximas dos semanas.

El delegado del IMSS en Yucatán, Jorge Méndez Vales, dijo que una de las primeras estrategias que se ponen en marcha cuando hay incremento de casos es que se reorganizan los pisos de hospitalización habilitando espacios destinados exclusivamente a personas con influenza.

“En el IMSS todo el personal está vacunado contra influenza desde diciembre del año pasado y en caso de un brote, el personal tiene los elementos necesarios para protegerse, es lo primero que se hace, además se difunden los criterios entre el personal médico”, dijo.

“Está reforzada la atención, tenemos inclusive solicitado un incremento en la plantilla y presupuestalmente un incremento en turnos para pagos extra. Está normado en el contrato colectivo. De esta forma el IMSS garantiza el recurso humano y la protección”, detalló.

El delegado no respondió a la pregunta acerca si el personal que se encuentra expuesto recibirá el pago extra contemplado en el contrato colectivo de trabajo bajo el concepto “023 Infectocontagiosidad Médica y 014 Infectocontagiosidad No Médica”, que aplica para personal médico y no médico que labora en áreas o servicios, de manera constante y permanente.