Mérida, Yuc.- La calidad del agua en Yucatán será monitoreada de manera aleatoria en todo el territorio para determinar los niveles de contaminación, señaló la investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Diana Cabañas Vargas.

Indicó que en la entidad no hay agua cien por ciento pura, y que en todas las regiones del Estado el líquido tiene partículas contaminantes, por lo que a través del establecimiento de una red se dará monitoreo de la calidad del líquido.

“Hablar de si está contaminado o no el manto es demasiado general y no tiene una sola respuesta, estamos en una zona donde se ha dicho muchas veces que nuestro manto freático es altamente vulnerable, pero no se dice a qué, tenemos que ser más específicos”, consideró.

Cabañas Vargas agregó que en todo el Estado el agua tiene elementos fecales producto no sólo de la actividad agroindustrial, sino de todos los sectores. Dichos elementos se pueden eliminar fácilmente, dependiendo de la zona a la que se refiera.

La investigadora agregó que será útil tener la información sobre la calidad del agua en el territorio de la entidad y que con el establecimiento de dicha red la entidad será pionera en estos trabajos.

“Es muy útil tener esa información, ya que permitirá saber si tal actividad contamina, porque analizaremos el agua hoy, en seis meses o un año y así se sabrá cuál es su evolución y se podrá relacionar con las actividades cercanas”, apuntó.