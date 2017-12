Mérida, Yuc.- La Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., aportará más de 20 millones de pesos para la instalación de una clínica de investigación en materia de trasplantes renales en menores de 18 años, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), anunció el director de la institución, Rafael Barrera Zoreda.

“Vamos a habilitar un área exclusiva para estos pacientes, con urólogos dedicados sólo a esta labor, sin descuidar la atención en urología del hospital, por eso contrataremos más especialistas en esta rama”, apuntó.

Agregó que actualmente se están dando casos de litiasis renal (piedra en el riñón) en niños.

“A muchas de estas personas, probablemente por la falta de acceso a un especialista no se les detecta oportunamente, ya que si no están obstruyendo la vía urinaria no causan dolor. Es hasta que llegan con molestias que les hacemos un ultrasonido y detectamos el problema. La insuficiencia renal viene muchas veces de una litiasis tratada incorrectamente”, aseguró.

Barrera Zoreda dijo que actualmente la insuficiencia renal está cada vez más presente entre la población.

“El riñón es el órgano encargado de filtrar las toxinas de la sangre. Cuando esto no ocurre, no está haciendo su función y se dice que el paciente tiene insuficiencia renal”, concluyó.