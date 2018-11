José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA.-Una investigación publicada en junio de 2018 en la revista “Journal of the American Mosquito Control Association”, alertó de la presencia del mosco Aedes albopictus en Yucatán, al realizarse el hallazgo de ejemplares en el municipio de Tizimín.

Los ejemplares del mosquito se recolectaron por medio de ovitrampas en el cementerio de Tizimín los días 19 y 20 de junio de 2017.



En la publicación, ante el hallazgo de la presencia de Aedes albopictus por primera vez en Yucatán y también en Tabasco, y por la importancia médica que esto representa, recomendaron ampliar la vigilancia de la especie.

El artículo científico titulado “First Record of Invasive Mosquito Aedes albopictus in Tabasco and Yucatán, México”, explica que el mosquito invasor Aedes albopictus se distribuye actualmente en la mayor parte de la región del sur de México, y que se detectó su presencia por primera vez en Tamaulipas, en 1988.

Actualmente, el artrópodo se encuentra en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo y con el nuevo hallazgo, en Yucatán.