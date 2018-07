Muere segundo 'huachicolero' incendiado en explosión de ducto

Luis Fuente

MÉRIDA, Yuc.- La explosión y posterior incendio de un ducto de Pemex, en hechos ocurridos el miércoles pasado en la carretera Mérida-Progreso, cobraron su segunda víctima fatal al fallecer este martes otro “huachicolero”.

Tras varios días hospitalización, el tabasqueño Benjamín M. T., de 30 años de edad, perdió la vida por las graves quemaduras que sufrió tras el “flamazo” cuando instalaban una toma clandestina en un ducto de Pemex.

Liberan a 4 ladrones de combustible porque su detención fue ilegal

El primero en fallecer por estos hecho fue el poblano radicado en Xcanatún, Alejandro M. M., de 28 años de edad, tal y como informamos en su oportunidad.

En el caso del originario de Villahermosa, Tabasco, éste murió a causa de falla orgánica secundaria por quemaduras de tercero y segundo grados en el 85 por ciento de la superficie corporal.

Liberan a los detenidos

Las inconsistencias en el informe homologado de los agentes aprehensores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) permitieron que el Juzgado de Distrito Especializado en el sistema penal acusatorio liberara a los otros detenidos por la explosión del ducto de Pemex en la carretera Mérida-Progreso, debido a que no se calificó de legal su detención; sin embargo, el Ministerio Público todavía tiene la oportunidad de solicitar la audiencia de imputación y continuar el proceso en contra de estos individuos.

El Tribunal federal consideró que en el informe homologado de la SSP hubo graves inconsistencias sobre el arresto de los sospechosos, pues no hubo flagrancia, no se justificó la tardanza en ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal y no se acreditó que estuvieran involucrados en esos hechos.

Violaron sus derechos

Por ello, el Tribunal consideró que se violaron los derechos humanos de todos los detenidos y ordenó su inmediata libertad.

Sin embargo, a pesar de este revés, el Ministerio Público Federal aún puede solicitar la imputación en contra de los tres indiciados para continuar con el proceso penal.

Como publicamos, la noche pasado 18 de julio, un grupo de personas robaba combustible en el ducto de Pemex en la carretera Mérida-Progreso (a la altura del kilómetro 24) cuando ocurrió una explosión que dejó a tres de los presuntos ladrones con graves quemaduras y, de acuerdo con la SSP, se arrestó a los otros cuatro cómplices.