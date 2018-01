Francisco Puerto/SIPSE

MOTUL, Yuc.- De nueva cuenta se aplazó por 30 días el proceso contra el ex policía municipal de Motul, Edgar G. G., ya que su ex pareja pide 300 mil pesos de indemnización por haberle sacado el ojo izquierdo con un vaso de vidrio.

La juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez, en primera instancia a mediados de septiembre suspendió el proceso, debido a que el ex policía buscaba llegar a un acuerdo para cubrir las curaciones y comprarle un ojo de vidrio a la demandante.

De nueva cuenta, la defensa solicitó la suspensión para buscar llegar a un acuerdo reparatorio por el delito de lesiones calificadas.

El ex policía fue denunciado por la señora María C. Y. C. y Jonathan S. F..

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 14 de septiembre, cuando Edgar G. G. llegó al predio de la calle 41-A del fraccionamiento Villas Hacienda, de Motul, junto con su tío y encontró conversando a María C. conviviendo con otras personas.

Lo anterior molestó al ex policía, que llevaba en las manos un cuchillo cebollero. En ese momento la mujer le pidió que dejara el arma, pero empezaron a discutir, por lo que el acusado tomó un vaso de cristal y le dio un golpe en el rostro lesionándola en el ojo izquierdo y causándole una enorme cortada en la cara y que le vació la cuenca ocular.

Uno de los que se encontraban en el sitió se levantó para defender a la agredida, pero fue lesionado en el cuello.