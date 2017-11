Mujeres Rebeldes y Revolucionarias

No cabe duda de la participación tan activa que tuvieron las mujeres en uno de los capítulos más interesantes de nuestra historia, la Revolución Mexicana, que sólo ha sobresalido gracias al trabajo de historiadores, periodistas, fotógrafos y escritores que han hurgado en los archivos históricos donde han descubierto nombres, rostros y evidencias de muchas que con gran valentía contribuyeron desde diferentes trincheras a la lucha por la tierra y la justicia social.

Adelitas, soldaderas, enfermeras, fotógrafas, telegrafistas, reporteras, fueron sólo algunas de las actividades que realizaron muy cerca de los campos de batalla y de los líderes y caudillos revolucionarios. Su papel, como el de ellos, fue primordial, aunque en la historia oficial muchas veces aparecieran sólo como telón de fondo desdibujadas por su aparente papel secundario. Se sabe hoy, por documentos históricos, que no fueron únicamente una compañía, sino un apoyo fundamental, convertidas en auténticas protagonistas de una historia que también es suya.

La literatura también ha recreado a muchas mujeres que no dejaron huella de su presencia en esta lucha; sin embargo, en el papel donde se configuran son tan reales como aquellas que valientemente salieron a combatir y a participar activamente en esta época donde no era bien visto que alzaran la voz, salieran de sus hogares y combatieran a la par que los hombres. Algunas sí dejaron registros de sus vivencias en memorias, diarios o cartas que se encuentran ya entre las páginas de diferentes libros que les dan la voz que poco eco tuvo durante largas décadas.

“Cartucho”, de Nellie Campobello, por ejemplo, presenta la realidad cruda y certera de estos años de muerte y barbarie a través de la visión de una niña. La novela histórica de Martha Porras Hidalgo y María Alejandra Domínguez que resalta a una de las protagonistas de la Revolución “Carmen Serdán”; o también la novela en la que Mónica Lavín retrató la historia de muchas mujeres que desde la frontera también participaron con ímpetu y entrega, en “Las rebeldes”, donde aparece Leonor Villegas, fundadora de la Cruz Blanca Constitucionalista, personaje histórico real cuyas memorias reflejan las vicisitudes y sacrificios que tuvieron que enfrentar y que muy pocos conocen.

A manera de ensayo, no podemos dejar de recomendar “Las Soldaderas: Women of the Mexican Revolution”, de Elena Poniatowska, quien retoma la orden de Villa de fusilar a 90 soldaderas carrancistas prisioneras en Camargo, Chihuahua, episodio también retratado por el novelista Rafael F. Muñoz en el cuento “Un disparo al vacío”.

Así, estas y otras obras similares tienen una misma visión, reivindicar la presencia y participación de mujeres rebeldes y revolucionarias que nos dejaron un legado de valentía y determinación.