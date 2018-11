Luis Fuente

MÉRIDA, Yucatán.- Naomi R.A., a quien su ex novio Ricardo C.C. agredió e intentó matar en el estacionamiento City Center, acudió a la Fiscalía General del Estado a ampliar la denuncia en contra de su agresor, quien es sobrino de una integrante del grupo activista Indignación, organización dedicada a promover la no violencia contra la mujer, pero que en este caso específico no se ha pronunciado en apoyo a esta joven.

La Fiscalía General del Estado lleva a cabo la integración de la carpeta de investigación sin el detenido, ya que el indicado está prófugo de la justicia y podría enfrentar un proceso penal por feminicidio en grado de tentativa, delito que tiene como medida cautelar la prisión preventiva.

Como publicamos, en la madrugada del domingo 25 pasado, Naomi R.A. fue atacada por su ex novio Ricardo C.C. en el estacionamiento de City Center y la avenida Andrés García Lavín, agresión en la que el individuo intentó matar a la muchacha estrangulándola en varias ocasiones, haciendo que la víctima quedara inconsciente dos veces. Luego se dio a la fuga cuando personas intervinieron en defensa de la joven.

La carpeta de investigación es la 1906/ 2018, en la que la víctima hizo una ampliación de la denuncia en contra de su agresor.

Sigue en silencio Indignación

A pesar de que han trascurrido tres días desde el ataque a Naomi R.A., el grupo Indignación ha guardado un total silencio, a diferencia de otros casos de ataques a mujeres, en la que exigen justicia para la víctima y castigo ejemplar para el agresor.

Y, de pronto, muchas voces callaron. No se escucharon los reclamos de agrupaciones dizque defensoras de los derechos humanos y sobre todo de una de ellas: Indignación, la cual siempre está activa en todas estas lides.

¿La razón? Pues aparentemente muy sencilla pero, al mismo tiempo, nefasta. El chamaco agresor, el cual está “huido” de Yucatán, es sobrino de Martha Capetillo Pasos, una de las integrantes del colectivo Indignación, cuya sede está en la comisaría meridana de Chablekal, hijo de Felipe Capetillo Pasos, hermano de la supuesta activista de los DH (siempre con carro último modelo a la puerta).

Entonces, ¿dónde queda la postura de Indignación ante este nuevo caso de violencia contra las mujeres? No ha dicho ni pío en sus acostumbrados comunicados de prensa, ya que nunca dan la cara abiertamente para hablar con los medios informativos, exceptuando los que dicho colectivo considera “afines”.

También en las redes sociales han circulado pantallazos de mensajes de texto del supuesto agresor en las que pide perdón a su ex novia, pero este sujeto se ha negado a dar la cara y presentarse a declarar sobre el artero ataque a la joven Naomi.R.C..