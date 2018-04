¿No fue su culpa? Marinos impactan a automóvil particular

Gerardo Keb/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Automóvil se pasa el alto de la calle 86 por 29 del Puerto de Progreso y termina siendo impactado por una camioneta de la Marina, que transitaba con preferencia de paso.

Los hechos se registraron cerca de las 8:15 de la mañana, cuando un vehículo Dodge color rojo con placas de circulación YYB-521-A transitaba de oriente a poniente sobre la calle 29, en donde su conductor manifestó estar circulando detrás de un camión y por ello, no observó el alto de disco y atravesó la calle sin el cuidado necesario.

También te puede interesar: Caballeros de Colón dan 20 mil para capilla en Las Américas

El vehículo fue impactado por una camioneta de la Marina la cual se trasladaba de sur a norte sobre la calle 86 con preferencia de paso.

A pesar del fuerte impactó que quedó reflejado en el vehículo particular, no se reportaron lesionados por la situación, ya que el conductor del automóvil y los marinos que ocupaban la unidad oficial aseguraron no presentar daños.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes cerraron la calle por unos minutos y tomaron conocimiento de la situación, tiempo después retiraron las unidades y abrieron el paso a los vehículos para que las aseguradoras de ambas unidades llegaran a un acuerdo, por los daños ocasionados.