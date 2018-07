No revienten aún los voladores

Pues se dejó venir la tempestad y no precisamente las benditas lluvias que están cayendo y que no se si es agua o la simulación de las lágrimas de más de dos candidatos que no resultaron favorecidos con la votación, pero, como dijo Jack el Destripador, “vamos por partes”: es impresionante el hartazgo con el bipartidismo y se vio reflejada la esperanza en la votación para presidente de la República con el argumento de “peor no nos puede ir”; la gente a manera de tsunami se inclinó por Andrés Manuel López Obrador con un 52% de la votación, un porcentaje histórico en los tiempos contemporáneos, donde se ganaba con un promedio de 35%; ahí se demuestra que el poder lo tiene la ciudadanía al sufragar.

Mare me escuché como los de alto pedorraje, los letrados fo; mejor digo: el poder lo tiene la gente al meterlo... mare se escuchó peor, el caso es que la gente muestra su poder al votar y botar al que no le guste. Hoy México se prepara para un gobierno de izquierda con muchas promesas que no tendrá pretexto para no cumplirlas, porque el Peje... perdón, el presidente electo, tendrá mayoría en el Congreso, así que vamos a ver qué pasa, por lo pronto el que será secretario de Hacienda comentó que seguirán los gasolinazos acordes con la crisis, ¿pues no que tienen la varita mágica?

En el ámbito local la cosa no está menos caliente, en el tema municipal la elección la ganó Renán Barrera con un margen bastante abultado de 17%, teniendo una ventaja cómoda y prácticamente irreversible; el Congreso del Estado se pintó de rojo con 10 diputaciones de 15 en juego, siendo el distrito 7 el único que ganó el PRI de los de Mérida, saliendo victorioso Felipe Cervera; en las diputaciones federales se lleva 3 el PRI y una el PAN, el tercer distrito está en puja entre el PAN y Morena; el Senado se lo lleva el PRI con Ramírez Marín y Verónica Camino con una ventaja cómoda; del interior del Estado el PRI tiene mayoría al ganar 60 municipios.

Pero el tema de la gubernatura es una telenovela que todavía tiene muchos capítulos por venir, ya que los dos Mauricio se declararon ganadores, pero el Iepac dice que hasta el domingo se tendrá un panorama más claro; así que mejor no revienten voladores, no se les vaya a hacer pootz, masinó.