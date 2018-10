Piden que ley castigue a ex alcaldes 'saqueadores'

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.- Alcaldes de varios municipios del Estado que señalan que sus antecesores les dejaron las cuentas bancarias “en ceros”, pidieron la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso del Estado para que coadyuve a que se apliquen las sanciones correspondientes.

El diputado local y presidente de esa comisión, Alejandro Cuevas Mena, dijo que los alcaldes de Tekax, Diego Ávila Romero; de Motul, Roger Aguilar Arroyo, y de Cansahcab, Francisco Chalé Ku, pidieron al Congreso local que se apliquen las leyes correspondientes en contra de los ex alcaldes Josué Manance Couoh Tzec, Vicente Euán Andueza, Víctor Manuel Poot Ayala, respectivamente, por daño patrimonial.

“Estos presidentes municipales señalan a los ex acaldes de irregularidades en el gasto público, nosotros vamos a prestarle mucha atención a esto. Están denunciando un grave manejo en la cuenta pública y nosotros como Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia abordaremos este tema con los diputados para que los casos que señalan no queden impunes”, dijo Cuevas Mena.

En este contexto, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) agregó que revisarán las leyes estatales en materia de fiscalización, con el objetivo de integrar una iniciativa de reforma que le devuelva al Congreso del Estado las facultades para intervenir en el proceso de revisión de la cuenta pública de los ayuntamientos y entes gubernamentales.

Agregó que actualmente la Auditoría Superior del Estado les envía el dictamen consolidado de la revisión de la cuenta pública y el papel de los diputados solo es el de aprobarlo pero no de intervenir, incluso no son enterados por la Auditoría sobre las denuncias penales que ha interpuesto en contra de ex presidentes municipales.