Mérida, Yuc.- Hacemos un llamado a la sociedad de Yucatán para que acepte la invitación para ser funcionarios de casillas, declaró ayer el ciudadano Juan Antonio Trejo Peña a las puertas de su domicilio en la colonia Jardines de Mérida, donde aceptó la propuesta del capacitador-asistente electoral del INE para formar parte de los centros de votación en las elecciones del domingo 1 de julio.

Trejo Peña, quien es ingeniero químico jubilado, afirmó que ve un proceso electoral competido entre los aspirantes a la gubernatura de Yucatán y a la Presidencia de la República, y ante ello convocó a los ciudadanos a analizar las propuestas para definir por quién votarán.

Desde ayer y hasta el próximo 27 de abril los capacitadores-asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) visitarán los domicilios de 198 mil 525 ciudadanos yucatecos, correspondientes a cerca del 13 por ciento de quienes integran la lista nominal del Estado, para invitarlos a ser funcionarios de las mesas directivas de casilla en los próximos comicios.

Ayer este rotativo acompañó al capacitador-asistente electoral del INE Alejandro Cano Carrillo a la sección electoral 301, que corresponde al Distrito 04 federal, en la colonia Jardines de Mérida, donde el funcionario invitó al ciudadano Juan Antonio Trejo a ser funcionario de casilla.

Tras aceptar la convocatoria, Trejo Peña declaró que “es una muestra de que (el INE) quiere hacer las cosas lo más transparente posible y también está dando la oportunidad a los ciudadanos de ser más participativos y construir una democracia más sólida como quisiéramos”.

Al analizar el desarrollo del proceso electoral, declaró que ve candidatos muy activos, “quieren convencer a la gente, pero yo creo que los ciudadanos de a pie tenemos que hacer aún más analizando las propuestas, no solamente señalando todo lo incorrecto sino ver qué propuestas hay y con base en ello exigirles a ellos un desempeño adecuado”.

Juan Antonio Trejo agregó que corresponde a todos los ciudadanos construir un país más justo y equitativo.

“Necesitamos estar más pendientes de las personas que elegimos y no solamente se limita a votar sino a constantemente criticar y señalar todo aquello que no nos parece; también sería muy bueno que pongan de su parte los que sean electos, pues muchas veces protestan los ciudadanos pero no hacen caso, eso creo que es parte de la madurez democrática que estamos buscando”, dijo.