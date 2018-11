SIPSE

TZUCACAB, Yucatán.- Después de comprar su cena y cuando caminaban en dirección a su casa, Jonathan C. U., Humberto Á. C., Fernando E. S. y el menor F.C.B., fueron interceptados por los hermanos Reynaldo y Margar C., quienes accionaron sus escopetas en más de cinco ocasiones.

Así de la nada, cuando los chavos pasaban por la calle 22 entre 37 y 39 de la placita, los hermanos Cel se asomaron y primero soltaron un balazo en la cara de Jonathan, después accionaron sus escopetas en repetidas ocasiones contra los otros tres jovenzuelos que huían despavoridos del lugar.

Tras su desmán, los hermanos pistoleros se refugiaron en su domicilio y trataron de huir por los montes aledaños a esta zona. El asunto es que Reynaldo es policía activo en Peto y estaba en su día de descanso.

Tuvieron que llevarlos a Mérida

Al lugar llegó el cuñado de Jonathan y subió a los jóvenes accidentados en una camioneta para trasladarlos de urgencia al Centro de Salud de Peto, pues en Tzucacab no hay médico de urgencias.

Ya en Peto, los médicos y enfermeros del hospital estabilizaron a los jóvenes y los mandaron directo al hospital Agustín O’Horán de Mérida; al parecer, Jonathan estaba inconsciente y su vida corría peligro.

El Centro de Salud de Peto se llenó de personas que llegaron para ver el movimiento policiaco y el ir y venir de las ambulancias, que por cierto tuvieron que bajar de Teabo, Tekax y del Comunitario de Peto, pues el problema era muy serio.

Así mismo, al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para las primeras indagaciones. La cuestión está rara, pues los vecinos dicen que estos jóvenes no son maleantes y quizá los hermanos Cel confundieron a los chavos con un grupito de jovenzuelos que siempre están jorobando a la familia del Poli.

Tras un fuerte operativo en el municipio, los uniformados lograron la detención de Reynaldo C., mientras que su hermano logró escabullirse para librar a la ley. El operativo continuaba por las carreteras de acceso a Tzucacab.