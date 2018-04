¿Por qué urgen la amnistía y otras alternativas?

“Cuídeme, cuídeme”, dijo uno de sus hijos a Jesús Isabel Parra antes de dormir. El niño no tenía ni cuatro años cuando tuvo que pasar varias noches con su padre en el monte, así como otras familias de San José de los Hornos, municipio de Sinaloa. La razón: un comando armado había venido a reclutar gente de manera forzada. Se convirtió en un pueblo fantasma y sin porvenir, porque, pese a la incertidumbre de tener que dejar las casas y la tierra que trabajaban, la mayoría de las familias se desplazó por el temor de perder la vida o tener que enrolarse en el crimen organizado.

Desapariciones, negligencia por parte de funcionarios públicos y principalmente miedo, son otras historias que, como la de Jesús Isabel, se cuentan en el documental de Mónica González Islas: “Geografía del dolor”. Los testimonios de esposas, hermanos, madres y padres mutilados ante la ausencia de un ser querido resultan muy parecidos al relato testimonial “México 2010, diario de una madre mutilada”, de Esther Hernández Palacios. Todas las familias tienen en común haber sido afectadas por la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, misma que hoy continúa derramando sangre.

Cuando uno conoce nombres y dejan de ser un digito entre los miles de desaparecidos y muertos, cuando uno escucha a estas familias mientras piensa en los suyos, peor aún, cuando Mónica cuenta que levantaban niñas porque resultaban mejores sicarias, es imposible no sentir impotencia después de escuchar a cuatro de los cinco candidatos presidenciales pronunciarse a favor de mantener al ejército en las calles y continuar una estrategia fallida que no ataca el problema: la falta de oportunidades en educación y empleo, ya que numerosas personas buscan lo que está a su alcance para subsistir, frente a las políticas neoliberales de los últimos gobiernos que mantienen la desigualdad y la pobreza. Por esto el crimen organizado es visto como un oasis en el desierto.

Con semejante razón, no me parece descabellada la propuesta de amnistía del candidato Andrés Manuel López Obrador, cuyo proyecto cuenta con el apoyo del activista y candidato al Nobel de la paz Alejandro Solalinde. Más que irse a los extremos, se consideran causas y circunstancias, así como a las víctimas directas. La urgencia de alternativas deberían priorizarla los demás candidatos, debido a que, más allá de las campañas, las políticas punitivas no están siendo efectivas para esta crisis humanitaria. ¿O cuál es el real interés en mantener esta guerra?