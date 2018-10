Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA.- A pesar de que el abogado defensor trató de confundir al juez de control e incluso tergiversó los datos de prueba ofrecidos por los fiscales, los seis integrantes de una banda de ladrones, entre ellos dos mujeres, fueron imputados por el atraco cometido en un predio de una privada en Chuburná y se les decretó la prisión preventiva.

Los acusados se reservaron el derecho de rendir sus declaraciones sobre los hechos que se les imputan y pidieron la ampliación del término para que se resuelva su situación jurídica. Por ello, el juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero, fijó para el próximo lunes 15 la audiencia de vinculación.

Como Milenio Novedades informó, en la noche del domingo 7 pasado elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un operativo en el fraccionamiento Francisco de Montejo para detener a seis personas, quienes viajaban en una camioneta Toyota Sienna y en un Matiz, como presuntos responsables de cuando menos tres robos a casa-habitación en una privada del fraccionamiento Algarrobos, en colonia México Norte y en Chuburná, y se apoderaron de diversas pertenencias.

Los acusados fueron presentados este miércoles ante el juez de control Luis Mugarte Guerrero, pero solo por el atraco ocurrido en un predio en la privada “Las Quintas”, en Chuburná.

Vehículos de fuera

En su exposición del caso, los fiscales señalaron que alrededor de las 20:20 horas de ese domingo, la propietaria llegó a la casa en la mencionada privada y se percató de cuatro personas que salían por una ventana y el portón de la cocina y abordaron la camioneta Toyota Sienna, placas A21-AXW de Ciudad de México, y el Matiz, matrícula URW128-E de Quintana Roo, y se dieron a la fuga.

La mujer, que es una señora de 63 años de edad, reportó lo sucedido al número de emergencias 911, de modo que en minutos llegaron policías de la SSP, quienes boletinaron a la Umipol las características de los sospechosos y de los vehículos en los que huían.

Esto permitió que otras unidades de a SSP interceptaron a estos vehículos en la calle 9 por 46 del fraccionamiento Francisco de Montejo –cerca del lugar de los hechos-, y detuvieran a los seis personas, incluyendo a los dos del Matiz que trataron de huir corriendo.

A las 20:55, una patrulla de la propia corporación trasladó a la víctima al lugar de la detención y ésta identificó a los sospechosos como los autores del atraco a su vivienda, ya que además reconoció un lote de alhajas y herramientas, dinero en efectivo –pesos y dólares americanos- que fueron hallados en los automotores de los ahora imputados.

El abogado defensor, trató de confundir al juez argumentado que los fiscales no especificaron los artículos para tipificar la flagrancia e insistió en que ésta no se dio porque no hubo una persecución inmediata de sus clientes, pues no lo hizo la víctima y los policías primeros respondientes.

También señaló que las placas de la camioneta Sienna no son del EdoMex, sino de CdMx, por lo insistió en que fue ilegal la detención. El juez desechó todos estos puntos señalados por la parte defensora.