Acusado de homicidio podría salir libre por pruebas ilegales

Luis Fuente/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que Gonzalo N fue imputado por el asesinato de Juan Antonio N (a) “Tortis”, ocurrido el domingo 8 pasado en Acanceh, la juez de control de Kanasín desechó como dato de prueba la playera ensangrentada del inculpado, ya que consideró que fue obtenida de manera ilegal por los fiscales.

La juez Marissa Polanco Sabido decretó la prisión preventiva al inculpado y resolverá la situación jurídica en un plazo de 144 horas.

Como publicamos, en la madrugada del domingo pasado, Juan Antonio N fue asesinado a cuchilladas, tras ser sorprendido practicándole sexo oral al hermanito menor de edad de su compañero de “parrada”.

Por estos hechos fue detenido Gonzalo Fernando N, quien ayer fue presentado ante la juez primero de control de Kanasín acusado de homicidio calificado.

Al inicio de la audiencia, la defensora pública del acusado solicitó que no fuera admitida la playera ensangrentada de su cliente, pues fue obtenida de manera ilegal y se violaron los derechos fundamentales, ya que el acusado no contaba con un asesor jurídico.

La defensora argumentó que la violación de los derechos humanos consistió en que el acusado mostró sus partes íntimas (torso) para quitarse la playera y entregarla a los policías aprehensores, y que estos le dieron otra para ponerse.

Al tratarse de un dato de prueba que podría ser usado en contra del propio acusado, era necesario que tuviera un abogado para que lo asesorara.

A pesar de la insistencia de los fiscales que argumentaron que no hubo violaciones a los derechos humanos del acusado, no se violó el debido proceso, la juez Marissa Polanco Sabido concedió la razón a la abogada defensora, y decretó que la prenda de vestir en cuestión no es admisible.

La acusación de los fiscales se basó en las declaraciones de un testigo presencial, quien alrededor de la una de la madrugada del domingo pasado, vio al ahora acusado perseguir a la víctima por el campo de béisbol de Acanceh y darle alcance junto a un gran árbol, donde lo acuchilló en varias ocasiones.

El testigo, quien estaba en la calle a esa hora porque se dirigía al monte en busca de leña, reconoció al agresor quien es su vecino, en la calle 21-A por 6-A de Acanceh.

Los fiscales también señalaron que en la reja de madera del predio del acusado se encontraron manchas de sangre y el cuchillo utilizado en los hechos, al interior de esa vivienda.