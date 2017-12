SIPSE.com

MÉRIDA, Yucatán.- Llegó diciembre. El mes de las posadas, las cenas, las fiestas y las tradicionales "ramadas" (en el centro del país se llama La Rama).

Los que vivimos en Yucatán podemos recordar a los grupos de niños que pasan con su "virgencita" de casa en casa cantando alegremente el "Me paro en la puerta, me quito el sombrero...". Dependiendo de la enjundia y el ritmo que le pongan a su interpretación será el valor de las monedas, aunque en ocasiones ni con los cantos más entonados se abren las puertas... es decir, "el aguinaldo" no llega.

Según la tradición, el dinero recaudado durante los días que duren las ramadas será utilizado para hacer una posada entre los niños que hayan participado, pero ¿cuál es el origen de estas tradiciones?

De acuerdo con autoridades ecleséasticas, ambas tradiciones, ramadas y posadas, tienen su origen en la religión, particularmente, en el pasaje bíblico de la peregrinación de María y José en vísperas del nacimiento de Jesús, quienes pidieron posada de casa en casa la noche del alumbramiento. Por lo anterior guardan en sus símbolos significados que promueven el valor de la fraternidad, el amor y la alegría por las bendiciones recibidas.

Hablando de las posadas, éstas coinciden con la novena previa de la Navidad (16 al 24 de diciembre), y de manera especial se insiste en lo que la Iglesia llama las ferias privilegiadas o los días privilegiados de fiesta, cuando se entonan villancicos y se hacen festejos llevando las figuras o niños representando a los peregrinos (José y María), y se canta el tema ‘En el nombre del cielo’ para pedir posada.

Después del recibimiento se rompen las piñatas, tradicionalmente de siete picos, representando los pecados capitales, y los dulces del interior simbolizan la gracia que Dios da con su nacimiento.

¿Porqué ramadas?

Estas actividades preparan a los cristianos para la natividad, y es común en Yucatán que las fiestas comiencen con la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe mediante las preposadas.

En cuanto a las ramadas, también guardan en su práctica un sentido religioso, pues los niños llevan en sus recorridos figuras de los peregrinos. Esta tradición se realiza desde el 1ero hasta el 11 de diciembre, un día antes del Día de la Virgen de Guadalupe.

La explicación del nombre tiene una sencilla lógica. Se les denomina así, ya que los pequeños generalmente acompañan las imágenes religiosas con ramas de palma, y estas son decoradas simulando un arbolito de Navidad.

Letra de la ramada yucateca

Me paro en la puerta

me quito el sombrero

porque en esta casa

vive un caballero.

Vive un caballero,

vive un general

y nos da permiso para comenzar.

Naranjas y limas

limas y limones

aquí está la virgen

de todas las flores.

En un jacalito

de cal y de arena

nació Jesucristo

para Nochebuena.

A la media noche

un gallo canto

y en su canto dijo:

"Ya Cristo nació"

Zacatito verde, lleno de roció

el que no se tape

se muere de frío.

Señora Santana,

¿por qué llora el niño?

Por una manzana que se la ha perdido

Que no llore por una, yo le daré dos

una para el niño y otra para Dios.

La calaca tiene un diente,

tiene un diente.

Topogigio tiene dos.

Si nos dan nuestro aguinaldo, aguinaldo

se lo pagara el señor.

Y dependiendo de si se le da algo a la rama se canta:

Ya se va la rama

muy agradecida

porque en esta casa fue bien recibida

Pasen buenas noches, así les deseamos

pasen buenas noches, nosotros nos vamos.

O si no le toca nada a la rama, pues...

Ya se va la rama

muy desconsolada

porque en esta casa no le dieron nada

Pasen buenas noches, así les deseamos...