Reconocimientos

Anoche le fue entregado al maestro Elly Marby Yerves Ceballos el Reconocimiento que otorga el FORO NACIONAL DE ORADORES, A.C., al “ORADOR YUCATECO 2018”, en el auditorio del Deportivo Cumbres de esta ciudad.

Hizo la entrega el Lic. Carlos Francisco Aquino López, presidente nacional del Foro, y fue atestiguada por el Lic. Ángel Daniel Torruco González, presidente del capítulo Yucatán y por los miembros de la ACADEMIA PENINSULAR ELLY MARBY YERVES CEBALLOS, quienes, junto con el maestro Yerves, agradecieron el reconocimiento, que se suma a los ya recibidos por el maestro en los ámbitos estatal y nacional por su distinguida labor en pro de la educación a través de la MISIONES CULTURALES, con presencia invaluable en las zonas rurales.

Con derroche de buen gusto, se celebran 500 EXPOSICIONES ININTERRUMPIDAS en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida. En esas excposiciones, el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) ha abierto sus espacios a los artistas de disciplinas visuales para promocionar el trabajo que se desarrolla en Yucatán. Es notorio el talento y esfuerzo que el Lic. Héctor Navarrete Muñoz y su colaboradora, Lic. Anita Muñoz, han puesto en esta labor que merece ser reconocida ampliamente, ya que han convertido estas muestras en un referente de promoción para los artistas regionales. Actualmente en este espacio se puede disfrutar la obra de la pintora Anita Millet, plena de imaginación, energía y colorido. Siguiendo el programa, en breve podremos admirar, en ese mismo espacio, el trabajo impresionante que ha desarrollado en las artes visuales el maestro Fernando Palma Burgos.

ENTRE OTRAS COSAS, dentro del tema del tercer sector, he estado adentrándome en el problema del aborto, el cual abordaré puntualmente con el apoyo del abogado Adolfo Góngora y compañeros experimentados, ya que totalmente me he pronunciado contrario a la interrupción del embarazo, pero justo es conocer el entramado total del asunto, que debe ser tratado con igual o mayor interés que otros flagelos de nuestra sociedad actual.