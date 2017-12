MÉRIDA, Yuc.- En el penúltimo día para realizar el trámite de reemplacamientos con condonaciones a multas y refrendos, este viernes los módulos para estos trámites lucen más que rebasados en su capacidad.

Decenas y decenas de personas se encuentran haciendo filas en los módulos del Edificio Siglo XXI y del complejo deportivo Kukulcán, donde incluso se presentan filas para sacar copias o comprar comida y así "aguantar" las horas de espera bajo del sol.

Mañana sábado es el último día y se espera que las filas sean igual o más largas, por lo que los módulos trabajarán con toda su capacidad.

En el edificio Siglo XXI, algunos de de los automovilistas durmieron en la calle para alcanzar una ficha.

Y es que a partir de octubre los automovilistas que no han realizado el trámite podrán hacerlo, sin embargo, no aplicará para ellos la condonación a las multas y refrendos, la cual se estipuló a través desde el Gobierno del Estado desde el año pasado. Así varios de los automovilistas que tenían 'cuentas pendientes' con la SSP no pagaron más que el cambio de placas y el de propietario, de así requerirlo. Cerca del 25 por ciento que todavía no cumple con el trámite ya no disfrutará de estas ventajas. A pesar de esto podrán realizar el trámite hasta diciembre.

Este jueves la Agencia de Administración Fiscal en Yucatán (AAFY) reportó que de enero hasta el miércoles pasado, 392 mil 862 vehículos habían sido reemplacados, de los 523 mil registrados en la entidad, lo que representa 75 por ciento del padrón.

Golpes de calor

Las largas filas de por lo menos tres horas, han ocasionado en algunas personas golpes de calor, al tener que pasar tanto tiempo bajo los rayos del sol.

Otra de las constantes son los coyotes, quienes ofrecen sus servicios, con montos que van desde 400 hasta mil 200 para hacer “más rápido” el reemplacamiento.

Este descuido genera un florecimiento del empleo informal para agilizar los trámites, como los puestos de comida y “papelerías” improvisadas que comercializan sus productos a precios superiores que en los establecimientos, aprovechando que no hay comercios cercanos.