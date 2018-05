Refugiados venezolanos en Yucatán piden desconocer victoria de Maduro

MÉRIDA, Yuc.- Alrededor de 30 venezolanos radicados en Mérida se manifestaron en la Plaza Grande para solicitar que los países que los acogen desconozcan el proceso electoral que se realizó este domingo en su nación, el cual calificaron de “fraudulento” debido a que solo Nicolás Maduro, su actual presidente, apareció en las boletas.

Zenaid Hecht Mendoza, quien es cirujana de profesión, solicitó a los jefes de estado de los países, donde se encuentran 5 millones de venezolanos refugiados de la que llaman “dictadura de Nicolás Maduro”, salirse de su “neutralidad” y desconocer el proceso electoral de su país.

“Mucha gente nos dice que nos dejamos poner la dictadura, que votamos por él, pero no es cierto desde hace años intentamos salirnos de esa opresión pero hasta el momento no hemos podido; la oposición es encarcelada o matan a los opositores. Estamos convencidos de que no vamos a salir de la dictadura sin la ayuda de nuestros países hermanos”, explicó.

Los manifestantes pertenecen al movimiento “20M”, que trata de pedir a los gobiernos donde residen venezolanos que tomen medidas para ayudarlos.

“Si se consigue eso sería benéfico no solo para Venezuela sino para todos debido a que al ser ya próspera, se podrían realizar más intercambios, mientras el tener 5 millones de venezolanos fuera de su país se considera un problema que se agrava cada vez más”, dijo.

De igual manera pidieron que en México se cree campos de refugiados, como los que existen en Brasil, Colombia y Perú, lo cual sería idóneo.

También dijeron que es importante que en México les ayuden a obtener sus pasaportes para ser naturalizados, debido a que desde “hace muchos años en Venezuela no los renueva el gobierno”.