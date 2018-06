Resultados del examen de secundarias en Yucatán, hasta el lunes 25

Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Será hasta el próximo lunes 25 cuando unos 13 mil 172 aspirantes al nivel secundaria sepan si se quedaron o no en la escuela que escogieron como su primera opción, de acuerdo con el Instrumento de Selección para Alumnos que Ingresan a Secundaria (Isais) que presentaron el pasado 12 de mayo en diferentes planteles.

Al respecto, la Secretaría Estatal de Educación (Segey) aclaró que esta prueba solo se aplicó a los alumnos que escogieron estudiar en alguna de las 46 escuelas de la entidad donde previamente se verificó que existía sobredemanda.

Explicó que a partir del 25 de este mes los estudiantes sabrán si se quedaron o no en su primera opción a través de la página www.preinscripciones.segey.gob.mx. Aclaró que los que no aprobaron el Isais no se quedarán sin cupo, ya que serán reubicados en las escuelas que eligieron como segunda o tercera opción.

La dependencia estatal indicó que de acuerdo con este instrumento, más de un 90 por ciento de los alumnos que escogió un plantel con sobredemanda se quedará con la primera de las tres opciones que se autoasignó al momento del registro en línea.

Apuntó que además de Mérida, Kanasín, Progreso y Umán, existen planteles con sobredemanda de este nivel en otros municipios, como Chemax, Hunucmá, Motul, Peto, Tekax, Ticul, Tixkokob y Valladolid.

En ese sentido, la Segey abundó que para el caso de los aspirantes de nivel medio superior, un total de 21 mil 724 jóvenes de la entidad ingresarán a algún centro educativo para el ciclo escolar 2018-2019.