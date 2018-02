Hace falta acercarse a Dios

MÉRIDA, Yuc.- El padre Hilario García, invitado este viernes al programa “Salvemos una vida” que se transmite por AMOR 100.1 FM, conducido por Alis García y Marilis Escalante, compartió con el auditorio sus reflexiones acerca del suicidio y el distanciamiento de Dios en la época actual.

“Estamos llenando nuestro corazón de cosas del mundo, como el sexo, el placer y el materialismo. Nuestra Madre, la Virgen María, nos exhorta a la oración, pero el hombre se ha alejado del trato con Dios, buscando cosas que no le darán la felicidad”, comentó el sacerdote de la de la Diócesis de Matamoros, Tamaulipas.

“Dios es la muralla que nos ayuda a sostenernos en los momentos difíciles. Sin embargo le damos prioridad a otras cosas y no a Dios; entonces, cuando viene una dificultad, lo primero que pensamos es en quitarnos la vida porque estamos aferrados a lo material”, advirtió el sacerdote, quien agregó que en las familias “falta la oración y la búsqueda de Dios”.

Marilis Escalante preguntó al padre Hilario sobre el significado del Halloween, que dijo “es uno de los distractores actuales”.

El presbítero dijo que esta palabra significa “víspera de Todos los Santos” y se refiere a la noche del 31 de octubre. Sin embargo, la costumbre anglosajona “se ha robado el sentido religioso para celebrar una noche de terror, brujas y fantasmas volviéndola una fiesta pagana. Los católicos celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, es un día de luz, alegría, convivencia y felicidad. El 31 de octubre era víspera de Todos los Santos, idóneo para aprender las virtudes de quienes dedicaron su tiempo a la oración, Dios cambió su vida y tuvieron su conversión del pecado a la gracia”.

El padre García dijo que la noche del 31 de octubre, quienes practican la brujería se reúnen para “celebrar a su jefe, darle culto y hacer blasfemias contra Dios. Se realizan misas negras, se sacrifican niños recién nacidos y se hurtan hostias consagradas para hacer sus necesidades fecales encima de ellas, creyendo que así se daña a Nuestro Señor Jesucristo”.

“Como católicos cristianos no deberíamos celebrar el Halloween con ese sentido pagano. Vivimos en una cultura de la muerte, hay muchos asesinatos y abortos y aun así adoptamos una cultura que no nos corresponde. Los padres, con ese don que Dios les dio para educar a sus hijos en los valores cristianos, deben inyectarles las virtudes que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en su Evangelio”, añadió.

Alis García dijo que “el maligno aprovecha los vacíos del ser humano para meterse en las familias y por eso hay muchos divorcios y gente alejada de Dios. El materialismo termina por absorber a las personas”, apuntó.

El padre Hilario dijo que en el espacio entre la Primera Comunión hasta los quince años, que es cuando se hace la Confirmación, los padres deben alentar los hijos para que se interesen en la búsqueda de Dios. “Tenemos apoyos que podemos promover en la iglesia, como la oración, que es como el oxígeno del alma, necesitamos saciar esa hambre espiritual del alma, es el diálogo entre Dios y el hombre. Tenemos el Santo Rosario, que ahora a través de internet podemos encontrarlo con cantos. Es el arma para vencer a satanás. Tenemos la Eucaristía y la Santa Misa, donde ofrecemos nuestro dolor y cansancio”, detalló.

El sacerdote recomendó la confesión porque “en nuestros tiempos, las personas necesitan ser escuchadas. La esposa quisiera ser escuchada por el esposo, y los hijos, por sus padres. Sería ideal practicarlo en la familia. Como sacerdote exorcista les recomiendo que acudan a la reconciliación con Dios, porque a través del perdón de Dios van adquiriendo la sanación que necesita el alma”, expresó.

Marilis Escalante comentó que las personas en ocasiones van guardando en su interior sus problemas y necesitan una salida. “La gente va acumulando todo eso sin la presencia de Dios hasta que estalla y muchos piensan en el suicidio, no hay nadie con quién hablar. Hay vacíos tan grandes sin la presencia de Dios. Es muy válido, como el padre decía, acudir a Dios en la confesión”.

El padre Hilario García dijo que existen cansancios físicos “que ningún spa puede quitar”, ese cansancio es el que produce el pecado. “Les recomendamos que acudan a la confesión, y si todavía no están en gracia sería bueno acercarse. Quisiera compartir esta oración con ustedes, que les ayudará a sanar cosas que traen en su corazón y a ir llenado el vacío de Dios”.

“Señor Jesús, Tú has venido a curarlos corazones heridos y atribulados,te ruego que cures los traumas que provocanturbaciones en mi corazón;te ruego, en especial que curesaquellos que son causa de pecado. Te pido que entres en mi vida,que me cures de los traumas psíquicosque me han afectado en tierna edady de aquellas heridas que me los han provocadoa lo largo de toda la vida.

Señor Jesús, Tú conoces mis problemas,los pongo todos en Tu corazón de Buen Pastor.Te ruego, en virtud de aquella gran llagaabierta en Tu Corazón,que cures las pequeñas heridas que hay en el mío.

“Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que nada de cuanto me ha acaecido me haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vidahan sido causa de raíces de pecado. Quiero perdonara todas las personas que me han ofendido, mira esas heridas interioresque me hacen incapaz de perdonar.Tú que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón”.

“Cura, Señor Jesús, mis heridas íntimasque son causa de enfermedades físicas.Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Concédeme, Señor, la curación del dolor que me oprime por la muerte de las personas queridas.

Haz que pueda recuperar la paz y la alegríapor la certeza de que tú eres la Resurrección y la Vida. Hazme testigo auténtico de tu Resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia de viviente entre nosotros. Amén”.

“Hay que entender que todas las personas que dios nos da son prestadas y algún día se van a ir. Hay que saber entregarle al Señor, la pérdida de esa persona con mucha fe. Hay que entregárselo a Jesús por medio de María. Pensar en ese dolor que padeció la Virgen María al ver cómo mataban a su hijo. Nuestro Señor Jesús nos diría: hasta en el dolor quiero ser el primero. No queramos cargar con el dolor, entreguémoslo a Jesús por medio de nuestra madre María. Lo que agite tu vida, lo que haya en tu corazón, entrégaselo”, finalizó el sacerdote.