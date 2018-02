José Salazar

MÉRIDA, Yuc.- Este viernes, el programa “Salvemos una vida” que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, bajo la conducción de Jorge Barrera y Esperanza Nieto, tuvo como invitadas a Marissa Goff Rodríguez, directora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Yucatán, y a Atenea Evia Ancona, presidenta de Sueños de Ángel, para hablar del cáncer infantil.

Atenea Evia señaló que es positivo que se promuevan acciones contra el cáncer de mama y de otros tipos que afectan a los adultos, pero dijo que sobre el cáncer en niños hace falta mayor difusión.

“Sabemos que si el cáncer se detecta a tiempo es curable. Las asociaciones civiles nos preocupamos mucho por la difusión, sobre todo de los síntomas de este cáncer, para que la sociedad esté más alerta. Al estar enterados, saben que si sus hijos presentan ciertos síntomas los deben llevar a un chequeo”, explicó.

“Lo primero es acudir a su clínica más cercana para revisar al niño; a veces la mamá cree que sólo es una gripe o moretones. Sin embargo, a veces los signos persisten”, apuntó.

Por su parte, Marissa Goff dijo que últimamente se han presentado muchos casos de niños con retinoblastoma (cáncer en el ojo) y que las madres no siempre se dan cuenta a tiempo de los signos, el principal es que “se ve una lucecita en el ojo”.

¿Cuáles son los síntomas?

Atenea Evia mencionó que los síntomas principales del cáncer infantil son fiebre recurrente, palidez y cansancio; pérdida de apetito y de peso; “bolitas” en el cuello, axila o ingle; mareos, convulsiones o alteración del equilibro, sangrado en nariz y encías, moretones y puntos rojos en la piel, crecimiento anormal del abdomen, dolor de cabeza y vómito, dolor articular, sudoración nocturna y estrabismo.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se conmemora el 15 de febrero, las asociaciones civiles realizarán este mes una campaña para difundir los signos para detectar de manera oportuna el cáncer en niños.

“Como cada año, la ceremonia se realiza en el Hospital O’Horán, en donde varios niños que lograron vencer el cáncer comparten su testimonio. Luego, en el área de oncología pediátrica se presenta un show para los menores y hay un convivio. Es una fiesta muy bonita que se hace cada año”, mencionó la presidenta de Sueños de Ángel, A.C.

Marissa Goff dijo que celebrar con los niños la lucha contra el cáncer, es muy motivante, sobre todo cuando logran superar la enfermedad. “De repente veo niños que conocí cuando tenían cuatro o cinco años de edad y ahora ya están casados y con hijos, eso es muy motivante. Hay niños a quienes les amputaron una pierna, y cuando se da el caso de otro niño que pasará por lo mismo, van con él y lo motivan, le dan esperanza y le dicen que puede hacer una vida normal a pesar de perder una pierna. Tenemos muchos testimonios de esperanza y amor”, expresó.

Añadió que el personal médico, de psicología, trabajo social y enfermería del área de oncología pediátrica del hospital O’Horán presta muy buena atención a los niños y los hacen sentir “como en casa”.

Jorge Barrera preguntó si por medio de las campañas se han realizado más detecciones a tiempo de cáncer infantil.

Atenea Evia comentó que el cáncer infantil aparentemente ha incrementado porque antes no había tanta información al respecto, incluso entre doctores, pero ahora, como todos están más alertas, se diagnostica más rápido.

Marissa Goff dijo que los signos por medio de los cuales las mamás comienzan a sospechar, son las fiebres recurrentes, moretones y, en casos más graves, sangrado en la boca y falta de energía, entre otros.

“Una de las mamás me dijo que su hijo tenía calentura y no se le quitaba. Al llevarlo al doctor, éste le dijo que era la garganta, no se quedó conforme con esto, buscó en internet y encontró los signos de cáncer infantil. Ante esto, pidió el análisis de sangre y resultó que la niña de cuatro años, de nombre Sofía, tenía leucemia; afortunadamente, ahora, con 10 años de edad, está bajo vigilancia porque se le detectó a tiempo”, detalló.

Agregó que hay bebés que nacen con un tumor y en esos casos es muy complicado tratarlos porque no siempre resisten las sesiones de quimioterapias. “En Amanc, ahora tenemos conocimiento de una bebé de cuatro meses de edad que hasta ahora va bien con su tratamiento”, mencionó.

La señora Goff Rodríguez dijo que la asociación que dirige también celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En esta ocasión lo hará el 26 de febrero.

Sueños de Ángel

En otro segmento del programa, Atenea Evia explicó que Sueños de Ángel tiene 11 años trabajando con niños del hospital O’Horán. “Vemos la parte emocional y económica de estos niños. En lo emocional, un grupo de voluntarios los visita sábados y domingos y hace diferentes actividades con ellos y sus familiares. También van a sus casas a visitarlos, vemos también cumplir sus sueños, como celebrar su cumpleaños. Nuestra fundadora Susana Troyo Rodríguez tuvo esa visión”, señaló.

También apoyan a las familias de los niños en caso de que requieran alguna mejora en su hogar, como la construcción de baños o colocación de puertas y ventanas.

El número telefónico para ayudar a Sueños de Ángel es el 9991 78-48-79, y también puede consultarse su página en Facebook: Sueños de Ángel A.C.

Amanc, 19 años apoyando

En el caso de Amanc, Marissa Goff dijo que tiene 19 años en Yucatán y que inicialmente apoyaban a niños de escasos recursos con tratamientos de quimioterapia en el Hospital O’ Horán, pero desde 2005 el Seguro Popular cubre el tratamiento. “A partir de entonces, les apoyamos con otro tipo de cosas.

Desde hace dos años contamos con un albergue con ocho habitaciones, ahí les proporcionamos las tres comidas del día. También enviamos almuerzos y cenas a las mamás que están con sus hijos en los hospitales O’Horán, T-1 y UMAE del IMSS.

Amanc Peninsular se encuentra en las instalaciones de la Delegación Mérida de la Cruz Roja, en calle 68 entre 65 y 67 del Centro Histórico. El teléfono es 923-26-88 o al celular 9999 10-08-34. El albergue funciona las 24 horas, los 365 días del año.

La cuenta a la que pueden donar para estos niños es 0104575466 de Bancomer, a nombre de Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Yucatán, IAP. Aceptan donativos en especie, como ropa, leche y víveres. También mencionó que durante el mes de febrero, se venderán polvorones de cacahuate que elaboran las mamás y los niños del albergue de Amanc.