En unos días se sabrá si se emite la alerta de género para Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Será en los próximos diez días cuando las autoridades estatales y miembros de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), conozcan el dictamen emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto a si será declarada o no la alerta de género por violencia contra las mujeres en el Estado.

Como informamos, al medio día se reunieron a puerta cerrada en Palacio de Gobierno los integrantes de la mesa de trabajo interinstitucional, con el objetivo de tomar decisiones y entregar el dictamen correspondiente a la dependencia federal que será la encargada de emitir o no, la declaratoria correspondiente.

Al final de la reunión, la titular del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado (Ipiemh), Alaine López Briceño, resaltó que el encuentro fue fructífero pues hubo intercambio de ideas y posteriormente se firmó el acta del dictamen final que será remitido a la Segob.

“Realmente de los resultados que hoy se trabajaron en la mesa no se me permite darlos a conocer, pero realmente tenemos resultados muy favorables para Yucatán, ha sido un ejercicio muy enriquecedor, independientemente de lo que se dictamine, el avance es realmente sustancial y se encuentra institucionalizado a través de los distintos mecanismos que maneja el Gobierno del Estado”, explicó.

Agregó que esperan que sea en menos de 10 días que se conozca el dictamen para que luego se publique a la sociedad.

Asimismo, aseguró que se emitirán recomendaciones finales para reforzar los diferentes mecanismos.

Como informamos, la secretaria de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, dijo que la expectativa es que no se decrete ninguna medida al respecto dado a que se ha trabajado en el tema. Aunque de no decretarse la alerta, el estado no bajará la guardia.

Petición

La solicitud de Alerta por Violencia de Género (AVG) fue emitida por asociaciones civiles desde el 23 de junio de 2017.