Revelan adaptación de 'Como agua para chocolate' para Netflix

MÉRIDA, Yuc.-"Mi negro pasado” viene a cerrar una trilogía que comenzó con “Como agua para chocolate”, una de las novelas más entrañables de todos los tiempos, que cambió la historia de la literatura mexicana.

En el marco de la Filey, su autora Laura Esquivel presentó esta novena poniendo fin así a casi tres décadas desde su primera y laureada entrega que la llevó a ser puesta en el cine, y que ahora con la saga completa será adaptada a la pantalla a través de Netflix.

“Como agua para chocolate”, recordó, se publicó en 1989, y en medio de esta última obra salió “El diario de Tita”.

Este último texto, es un libro escrito a mano, con fotografías, cartas, y recuerdos que Tita atesoró

y de ahí la historia continúa, pues aparecen 20 años que no están en “Como agua para chocolate”.

“En 'Como agua para chocolate' me brinque en el último capítulo internacionalmente, 20 años para no vender el final. Como está escrita y estructurada como una novela de entregas, en el que al final de cada capítulo dejaba en suspenso a la gente, entonces, por ejemplo, no sabíamos con quién Tita se iba a casar sino hasta el penúltimo capítulo”, comenta.

En conferencia de prensa, abundó que en el último capítulo comienza con la preparación de la boda, pero no sabemos de quién y luego “nos damos cuenta que pasaron 20 años y la que se está casando es Esperanza, la hija de su hermana con Pedro, el amor de su vida”.

“Entonces esos 20 años perdidos se recuperan en ‘El diario de Tita’. Ahora, en ‘Mi negro pasado’, nos traslada al tiempo actual, con la tataranieta de Rosaura y ella es la protagonista de esta historia en la que se van a cerrar todas estas cuestiones que quedaron sueltas, que tienen que

ver con amores prohibidos, dolor, miedos, frustraciones”, expresó.

“Aquí gracias a María, la protagonista que encuentra el diario de Tita se resuelve finalmente la

historia”, abundó. Laura mencionó que, para ella, las cosas que habla, escribe son situaciones reales.