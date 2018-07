Estudiantes sufren por camiones en Campus de la Uady: FCA llega en agosto

Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Hasta el momento, la Dirección de Transporte en el estado (DTEY) no ha mostrado avances sobre la ampliación de la ruta de camiones en el Campus de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), a pesar de que el número de estudiantes se incrementará en esa zona con la próxima incorporación de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), lo que ocasionará más problemas de movilidad y vialidad.

José Guillermo Uc Avilés, integrante del Frente Estudiantil Uady, refirió en entrevista que los universitarios se han acercado a las autoridades del transporte a fin de mejorar la movilidad en ese campus con propuestas planteadas que hasta la fecha no han sido aprobadas. “Desde finales de 2016 hicimos algunas gestiones, primero un grupo de compañeros fuera del frente estudiantil y después nosotros tuvimos pláticas con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) pero hasta ahora la respuesta prácticamente ha sido nula”, aseveró.

Informó que desde ese entonces, el único logro que se ha alcanzado ha sido la disminución del tiempo en que circulan los camiones del servicio de transporte inteligente Situr, solución que no acaba con los problemas actuales que tiene ese campus. Aseguró que con la incorporación de la FCA, entre agosto o septiembre, se tendrán a más de dos mil estudiantes en una zona escolar, lo que afectará aún más el servicio de transporte, considerando que actualmente se ubican en el campus unas cinco facultades.

“El que se aumente con uno o dos camiones no va a solucionar el problema cuando lleguen los alumnos de la otra facultad, entonces vamos a continuar presionando para que nos den soluciones reales y no propuestas ‘al vapor’”, aseveró. Uc Avilés mencionó que las unidades que tienen a su cargo la ruta “Situr universidades” tardan entre 20 y 25 minutos en pasar por el campus, a diferencia de antes cuando tardaban hasta una hora u hora y media, pero eso no es suficiente dado que se siguen saturando.

“Claro que se han reducido los tiempos en que pasan los camiones, pero eso no va a solucionar el problema porque estamos esperando la llegada de la otra facultad y los otros autobuses que tienen rutas, como la Alemán rutas uno, dos y tres, siguen siendo insuficientes para la demanda del servicio”, acotó. El representante del frente estudiantil recordó que entre las propuestas que los estudiantes les han planteado se encuentran la ampliación de los camiones que tienen esta ruta.