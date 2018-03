Suspenden a seis pescaderías por 'precios elevados'

Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Hasta el momento se han inmovilizado ocho básculas y se han suspendido seis establecimientos donde se venden pescados y mariscos, esto como parte del operativo que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el periodo de Cuaresma, vigilancia que continuará hasta que concluya el primer periodo de vacacional del año.

José Antonio Nevárez Cervera, delegado de la dependencia en Yucatán, informó que hasta el momento se han verificado 54 comercios. Se han llevado a cabo suspensiones por no justificar el aumento de precios y no tenerlos a la vista, se impidió el uso de básculas por no estar calibradas.

Dijo que los comercios que fueron sancionados son aquellos que venden limón, huevo, pescados y mariscos, pero empezarán en los próximos días a realizar verificaciones en la costa yucateca, porque es en esa zona en donde acude más la gente en este periodo vacacional.

“En los próximos días se intensificará la vigilancia en las playas, principalmente en el puerto de Progreso, en donde hemos detectado incremento de precios en algunos productos, principalmente en la comida, por lo que si los dueños de los establecimientos no justifican el incremento se procederá a la suspensión”, indicó.

También se estarán vigilando los establecimientos ubicados en Telchac Puerto y Chicxulub, donde también existe un importante número de restaurantes y marisquerías.

Señaló que seguirán monitoreando el precio del limón, producto que por esta temporada de vacacional tiende a aumentar de precio. Sin embargo, “el costo depende directamente de los productores”, por lo que sólo pueden requerir la documentación que justifica el aumento cuando este se dé.

Vigilancia

Antes de poner en marcha el operativo vacacional, la Profeco estará en las zonas arqueológicas, en coordinación con el Gobierno del Estado, para vigilar la actividad comercial este 21 de marzo.

