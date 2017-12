MÉRIDA, Yuc.- Sin previo estudio de la oferta y demanda del servicio, a los tres mil taxis que operan en la capital yucateca se sumarán en breve al menos otros 800 asignadas tras una convocatoria emitida en abril por la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán (DTEY).

A esos casi cuatro mil taxis se le suman otros dos mil 550 autos de alquiler que operan bajo la figura de plataformas digitales (Cabify como ejemplo), con lo cual en Mérida hay más taxis que autobuses del transporte urbano.

La ampliación de la oferta del servicio no impactará a corto plazo en las tarifas, pese a que Mérida está considerada como una de las plazas con el servicio de taxis más caras del país, no sólo comparado con el transporte colectivo, sino con el de alquiler de otros estados.

Como ejemplo, sin importar distancia, en Chiapas el servicio de taxi cuesta 10 pesos por persona, $20 en Guerrero, $18 pesos en Oaxaca, $20 en Chetumal y $25 en Campeche.

Incluso, en un intento por abaratar la tarifa surgieron los taxímetros, pero poco a poco fueron cobrando tanto o más que los taxis de sitio, al grado que hoy, con sus “tarifas nocturnas”, más caras que las diurnas, están fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores que no alcanzan el último autobús para llegar a sus hogares.

Según la convocatoria, cuyas asignaciones están en proceso de entrega, el número de concesiones está sujeto a la demanda por zona donde se requiera el servicio.

Diversidad de empresas

En septiembre pasado, y como informamos en nota aparte, la empresa Minis 2000, de Rafael Canto Rosado, urgió la necesidad de incrementar tarifas de pasaje para mejorar servicio, y aseguró que el eventual crecimiento de autos particulares para taxis en sus diversas modalidades contribuía a congestionar la ciudad.

Además, dijo, el servicio es altamente costoso en comparación con un transporte masivo y contribuirá a saturar de autos esta capital.

Cabe indicar que la convocatoria emitida el 17 de abril pasado aclara que las nuevas concesiones no tienen costo por parte del gobierno, lo que incrementará la oferta de taxis o unidades privadas que circulan en esta capital.

De las 800 concesiones, informaron fuentes del sector, al menos 600 fueron entregadas al Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), las restantes fueron fraccionadas, entre 30 y 100 a las otras nueve “líneas” del servicio.

A lo anterior se suma el “banderazo” del reconocimiento del servicio de plataforma, que es de 300 unidades, y al llegar a esa cifra se les otorga sus calcas distintivas y visibles.

En este plan se encuentran 300 de ThoService, 300 de Big Drive -servicio considerado pirata en años pasados- y 300 de Cabify, dejando fuera a Ride and Go, cuyas unidades no muestran calcas visibles al tener unas 150 unidades.