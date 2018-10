William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA YUC.- Siempre ofreciendo lo más nuevo, incluso con películas que aún están en cartelera, los puestos de venta de películas y discos apócrifos ya no proliferan como antes en el primer cuadro de Mérida, donde no había esquina donde no se ofrezcan estos productos, pues estos comerciantes también están sufriendo los embates de otro tipo de piratería, el de los sitios en línea donde la gente puede acceder gratis y descargar los títulos que deseen.

Personas que atienden estos puestos, ofreciendo a 20 pesos el disco de música o película, y a $50 por tres títulos, admiten que antes vendían mucho, pero ahora, aunque es todavía negocio, no se compara con la actividad que tenían hace algunos años, sobre todo cada vez que salía un estreno esperado.

“Ahora todo mundo con un teléfono celular puede ver una película o escuchar música con sólo acceder a determinadas páginas web en internet”, comentó un adolescente, que atiende un puesto ubicado cerca del parque de San Juan, mientras alentaba a una familia a que adquiriera algunas películas de caricaturas.

“Llévese tres a 50 pesos, una caricatura para la niña, hay de acción o de narcos para el señor, y comedias y románticas para la señito”, expresaba.

En ese mismo sentido, otro joven comentó que al día de una misma película podían vender más de 20 discos, pero ahora ya no sucede, pues en internet hay muchos sitios para ver lo que sea.

“A veces cierran la página, pero abren otra. También todo mundo fácilmente baja la música que quiere para escucharla en el celular”, expresó.

Con todo y esto, en todos los puestos entre fijos y semifijos de discos piratas, los encargados coinciden en que tienen que estar al día en cuanto a los estrenos que pasan en el cine, como es el caso de “Venom”, “Pie Pequeño”, “Hallowen” y “Escalofríos 2”, además de clones de discos originales.

Las películas que más demandan tienen son las caricaturas, aunque también se pueden encontrar series completas que se transmiten en la televisión, como la de Luis Miguel, y de narcos, como “El señor de los cielos” y de zombis, como “The Walking Dead”.