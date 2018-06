Tiempo... al tiempo

Esta semana tuve la oportunidad de participar en un taller de la administración del tiempo con un gran amigo y colega por más de 20 años. Y no deja de sorprenderme la cantidad de comportamientos y actitudes que en nuestra cultura tomamos como “normales” y que nos hacen desperdiciar oportunidades de ser mejores personas y mejores profesionistas.

Algunas conductas las vemos tan comunes que cuando alguien las realiza en forma correcta lo sentimos fuera de lugar. La formalidad es algo que en nuestro diccionario no se encuentra en muchas ocasiones, nuestra palabra vale menos que nada, pues no cumplimos con plazos, objetos, promesas y demás, y siempre buscamos una justificación, real o no, por la que no cumplimos con lo ofrecido.

Aquí 5 elementos que nos perjudican para poder administrar de manera correcta el tiempo:

1.- Impuntualidad.- El concepto de llegar a una cita, entregar un pedido o proyecto en un tiempo determinado ocasiona el elemento principal en la falta de aprovechamiento del tiempo invertido en ese trabajo que debe ser entregado de manera correcta en un tiempo señalado.

2.- Irresponsabilidad.- La falta de compromiso ocasiona que no nos hagamos responsables de las acciones que nos competen de manera directa y busquemos pretextos y excusas para decirle a un cliente por qué no le entregamos en tiempo y forma lo que prometimos.

3.- Falta de planeación.- El no llevar o estructurar un plan para realizar una tarea o simplemente para llevar una junta ocasiona que cada acción nos consuma mayor tiempo del que disponemos en ocasiones o del que necesitamos para resolver y cumplir una meta.

4.- Falta de claridad.- Cuando uno comunica lo que quiere, también debe acompañar este objetivo o meta con un plan de acción de cómo se conseguirá dicho objetivo para poder estar todos en el mismo canal y cumplir con la tarea en el menor tiempo posible.

5.- Abuso de tecnología.- El excesivo uso de la telefonía celular y las redes sociales nos causa conflicto en los lugares de trabajo, pues, a pesar de ser instrumentos que nos pueden ayudar a mejorar, se pueden también convertir en armas de doble filo.

Actuemos como se debe y no busquemos culpables. Seamos responsables y formales. No importa lo que hagan los demás, tú enfócate en ti y tus acciones.