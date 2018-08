Dejan pendiente la modernización del Puerto de Altura de Progreso

MÉRIDA, Yuc.- La Empresa Portuaria Yucateca (EPY), paraestatal del Gobierno del Estado, informó que al cierre de esta administración no hay un proyecto concreto para modernizar el puerto de altura de Progreso y para traer gas natural al Estado, por lo que esos esquemas quedarán pendientes a la siguiente gestión, aunque continúan los trabajos para la atracción de inversionistas.

La gerente general de la EPY, Milagros Castro Alcocer, recordó que esta paraestatal se creó en septiembre de 2016 con el objetivo de impulsar los dos proyectos antes mencionados y que éstos sean financiados por la iniciativa privada. Los esquemas son dirigidos por la secretaría particular del Gobernador.

“Está detenido ahora el proyecto, estamos en proceso de ver si se reactiva, la finalidad es impulsar la modernización del puerto de altura de Progreso y para traer gas natural al Estado.

Respecto a este último sé que a través de Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) hay un proyecto para traerlo por ductos y la encargada de este esquema es la Secretaría de Fomento Económico”, dijo.

“En este momento no sabemos cómo va aún, pues el proyecto en general está en manos de la secretaría particular del gobernador. Consiste en la modernización del puerto de altura, se buscaba inversión para esta obra y para traer gas natural a la Península”, expuso.

Sobre a cuánto ascienden los montos de financiamiento para desarrollar ambos proyectos, la funcionaria dijo que “no lo sé porque depende de cada inversionista, cada uno tenía que decir yo voy a invertir dos pesos o cinco, dependiendo de qué, y aún no tenemos a ninguno”.

Respecto a cómo preparan el cierre por la conclusión de la actual administración estatal, Milagros Castro declaró que “la empresa portuaria es una paraestatal más, nadie cierra, todo funciona normal”.

“En este momento estamos en el proceso de armado de carpetas del libro blanco, en el día a día, con los pendientes de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Administración y Finanzas, como una paraestatal más. El objetivo es desarrollar el proyecto de modernización del puerto de altura, en este momento no sabemos cómo va”.

“La empresa se creó para impulsar un proyecto de modernización del puerto de altura, el proyecto lo lleva la secretaría particular del gobernador, la empresa ejecuta, pero en este momento no hay ejecución de obra, no hay recursos públicos, no se van a ejercer, ni se han ejercido; hay una idea, hay muchas tareas involucradas y asociadas que coordina la secretaría particular del gobernador”, indicó.