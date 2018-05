Zona industrial se convierte en el 'mundo de Willy Wonka'

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Como si se tratara del mundo de Willy Wonka, un tráiler “literalmente hizo un camino de dulce, cuando falló la llave del contenedor donde se transportaban toneladas de melaza. Los hechos ocurrieron sobre una avenida de la Zona Industrial.

La mañana de este martes, Hugo Amaro, conductor del tracto camión placas 78-ABU-6M, con el remolque matrícula 450-Uf-6, -cargado con 20 toneladas de melaza- circulaba por la ciudad industrial de Mérida, cuando de pronto un desperfecto ocasionó el derrame de producto sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda.

El chofer no se dio cuenta de ello y continuó su camino hasta que peatones le indicaron lo que sucedía, las calles de Mérida se observaban con un camino lleno de melaza.

Al lugar llegaron bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, colocaron aserrín sobre el camino de melaza para retirarla y luego lavar el pavimento, con el objetivo de evitar accidentes, ya que temían que vehículos derraparan.

Por falta de pruebas liberan a 2 acusados de megafraude

Por falta de datos de prueba para acreditar el delito por parte de la Fiscalía, Ermilo C. R. y su hijo Ermilo C. P. fueron liberados por el juez segundo de control de Mérida, Luis Mugarte Guerrero, debido a que no se comprobó la configuración del fraude de más de mil 591 millones de pesos, denunciado por Fernando P. G. por la venta ilegal de 232 parcelas en la isla de Holbox, Quintana Roo, propiedad de éste.

El juez emitió la no vinculación a proceso a los dos acusados, ordenó su inmediata libertad y les retiró las medidas cautelares que les había impuesto, entre ellas el uso del localizador electrónico y las garantías económicas de 500 mil y 250 mil pesos, respectivamente.

Además, el juez concedió un plazo de seis meses a los fiscales para que, en su caso, si obtienen nuevos datos de prueba en contra de estas dos personas, soliciten de nueva cuenta una audiencia de imputación. El lapso concluye el próximo 13 de noviembre.