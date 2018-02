Tren de pasajeros, opción rentable para el turismo en Yucatán

Patricia Itzá/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que desde hace mucho tiempo dejó de prestar servicio, el tren de pasajeros podría ser un detonante en el ramo turístico para diversas zonas de Yucatán, que resaltaría como polo importante en ese sector, señaló Gustavo Baca Villanueva, director general de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec.

Afirmó que para “aterrizar” esta idea es importante presentar ante las autoridades estatales y federales estudios de factibilidad, costos y los beneficios de un proyecto sustentable que dejaría importante derrama económica en toda la zona por la que atraviese, como sucede actualmente en países como Francia y España.

“El tren de pasajeros debe regresar y no por una idea romántica, sino porque se debe de dimensionar que ese medio de transporte sirve y es redituable no por el costo del boleto, si no por las zonas donde transcurrirá y lo que se puede desarrollar en ellas”.

También te puede interesar: Gobierno dice que arquitectos e ingenieros de Yucatán tienen 'sueldazos'

Baca Villanueva explicó que en ningún lugar del mundo hay un tren por el que se gane dinero con el precio del pasaje, pero sí se desarrollan zonas, como el llamado “Amtrax” que viaja por todo Estados Unidos y que pierde al año alrededor de mil millones de dólares al año por ese concepto, pero se complementa con todo lo generado durante su trayectoria.

Dijo que Yucatán es una de las zonas donde puede regresar el tren de pasaje pero es importante tener en cuenta que sólo se puede implementar para las “personas que quieran viajar y no las que necesiten utilizarlo” debido a que este sector se le tiene que apoyar con tarifas sociales. No quiso abundar en cuanto sería el monto para “resucitar” al tren, debido a que es importante que primero se realicen los proyectos ejecutivos para que pueda ser presentado ante quienes quieran invertir en él.

“El tren sólo podrá sobrevivir si es un medio turístico, combinado con el transporte de carga que es una buena opción de sostenimiento”, señaló. Cabe mencionar que hace algunos años el tren realizaba viajes turísticos con pasajeros a la ciudad de Izamal, pero dejó de operar por su baja rentabilidad.