Yucatán, paraíso para el turismo de lujo

Candelario Robles/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En los últimos cinco años, Yucatán y su ciudad capital, Mérida, se convirtieron en los preferidos de los turistas de lujo, segmento en el que estrellas del espectáculo nacional e internacional, personalidades de la política, líderes empresariales, deportistas y hasta la realeza se han hospedado en los principales hoteles de la entidad.

Estrellas del espectáculo como Elton John, Jennifer López, Chayanne, Ricardo Arjona y Saúl Hernández han sido cautivados por las maravillas que ofrece Yucatán, y luego de venir a realizar trabajos han optado por regresar de manera esporádica a visitar tierras yucatecas.

El cantante guatemalteco Arjona gusta de refugiarse una vez al año, en un conocido hotel de Paseo Montejo, donde pasa desapercibido por los demás huéspedes. Se le observa realizar caminatas vespertinas sobre esa icónica avenida de la ciudad.

También te puede interesar: Airbnb desata caída de ocupación hotelera en Mérida

No solo personajes del mundo del espectáculo prefieren Mérida, sino también de la política mexicana, como el caso del ex gobernador del Estado de México, ex secretario de Gobernación y ex director del desaparecido IFE, Emilio Chuayffet Chemor, quien es un asiduo visitante a las tierras del Mayab. El político gusta de recibir el año nuevo en tierras yucatecas, en donde habitan amigos y familiares.

Por si fuera poco, para una reunión del conocido Grupo G20, que organizó un encuentro en la ciudad, con los ministros de Turismo de los países que integran ese organismo, el representante de Arabia Saudita resultó ser un príncipe, a quien le gustó mucho la ciudad y pidió quedarse más días, luego de terminado el encuentro.

La fuente narró a Milenio Novedades que el príncipe saudí y su equipo de seguridad recorrieron varios puntos de la ciudad de manera discreta, pernoctaron por más días después de su evento y quiso ir a conocer Chichén Itzá, pero por razones de compromisos en su país, esto ya no le fue posible.

En ese sentido, el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar, señaló que las personalidades que visitan la entidad son cada vez más y entran en el modelo de turismo de lujo.

“Muchas veces esas visitas pasan desapercibidas, porque así lo solicitan a los hoteles en los que se hospedan, pero cada vez son más las que buscan la ciudad para pasar sus temporadas de descanso”.

El funcionario destacó que la entidad cuenta con la infraestructura necesaria para recibir este tipo de paseantes y hay conectividad aérea suficiente con la capital del país, que es de donde parten, principalmente; la seguridad es otro de los atractivos del Estado. Asimismo, comentó que Yucatán posee destinos con clima cálido y una amplia diversidad de bellos lugares para visitar, y que lo hace un lugar predilecto para turistas que desean escapar de la rutina.