MÉRIDA, Yuc.- Con algunas incidencias se llevó a cabo el proceso de selección de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) el pasado fin de semana, cuando más del 90 por ciento de los inscritos presentaron la prueba. Algunos estudiantes se quedaron sin responder el examen debido a que no exhibieron la identificación solicitada por la institución educativa.

El director general de Desarrollo Académico de la Uady, Carlos Alberto Estrada Pinto, informó que el principal problema que surgió es la no presentación de una identificación oficial o la indicada en la convocatoria, por lo que no se les permitió presentar la prueba.

Los aspirantes debieron llevar una credencial oficial con fotografía, ya sea la estudiantil correspondiente al curso escolar 2017-2018 emitida por la institución donde cursan el bachillerato o la mica para votar vigente, cartilla militar o pasaporte.

Explicó que en el caso de los aspirantes para bachillerato realizaron la prueba el 97 por ciento de los inscritos, por lo que alrededor de los más de 4 mil 600 estudiantes solo unos 130 no presentaron, y en el caso de las licenciaturas, de los 13 mil 900, poco más de 800 no lo respondieron.

“De los que no presentaron no todos fueron por no mostrar identificación vigente, también están los que no acudieron por diversos motivos. Tenemos que ser responsables en este proceso, ya que en años anteriores hemos descubierto que acuden personas diferentes a las que se inscribieron”, indicó.

Incidente

En la jornada de fin de semana también se presentó el extravío en la Facultad de Contaduría y Administración de un cuadernillo que es parte principal del examen Exani II, situación que alarmó a los aplicadores debido que la sustracción del documento se considera delito federal, por lo que al momento de detectar esta situación, de inmediato se localizó a la persona que, según la Uady, lo “tomó por error”.

A pesar de que autoridades educativas indicaron que la situación no “pasó a mayores”, diversos jóvenes que estuvieron en el sitio mencionaron que fueron “encerrados” y nos los dejaron salir durante varios minutos, hasta que se aclaró la situación.

Cabe recordar de los más de 13 mil aspirantes de licenciatura solo entrarán 3 mil 700 que podría llegar hasta 4 mil, cuando se analicen los puntajes, y en bachillerato entrarán 2 mil 900 de los más de 4 mil que presentaron.