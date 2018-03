Un divertido club

Creía tener amigos suficientes, pero resulta que desde hace unas semanas aumentó mi colección. Y debo confesar que eso me hace feliz, aunque no sé si los demás me consideran en esa misma categoría, yo los cuento entre los míos.

Hacer un viaje en carretera siempre te deja experiencias, a veces extraordinarias, sobre todo cuando son más de dos los que van en el vehículo. Disfrutar el camino es una obligación porque las horas son largas.

Conversar, cantar, hacer chistes y hasta las paradas obligatorias para comer o visitar el baño se disfrutan en buena compañía.

Estos nuevos amigos son herencia de mis padres, y admiro al grupo que integra el Club de los 13 porque tiene ganas de conocer nuevos lugares, de divertirse, de compartir el pan y la sal y hasta beber más que un café, en lugar de sólo ver que pase la vida.

Mi aprendizaje llegó en el momento que entendí que debo dejar de preocuparme por esos jóvenes que cumplen menos de 30 años y se pasan el día lamentando el momento de crecer, en lugar de festejar con estos humanos que van por la vida más allá de los 50 años planeando salir de sus casas a las 4 de la mañana para visitar una zona arqueológica, pasear por una laguna, y llegar a cenar a otra ciudad a más de seis horas de camino de sus hogares sólo porque tenían tiempo para hacerlo.

Descubrí que los chistes de Eva sobre el precio de acceso al vehículo, las divertidas respuestas de Rosi acerca de sus bailes, las fotos con Maricarmen, Olga o Jorge, los comentarios de José Luis que es más travieso, la conversación con Genny, Soco, Isabel y los hijos de José Antonio, en fin, que todos son increíbles.

Yo aprovecho que todavía es marzo para buscar un nuevo club con el cual planear un futuro divertido. ¡Que sea feliz!