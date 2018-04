SIPSE.com

MÉRIDA.- Yucatán, sus cenotes y pueblos mágicos, nuevamente fueron escenario de una grabación internacional. En esta ocasión se trató del video del rapero británico Yungen, en el cual colaboró la famosa cantante de pop, Jess Glynne.

El video corresponde al tema 'Mind On It', el cual fue lanzado en marzo pasado en la plataforma Youtube y hasta el momento lleva más de un millón de visitas.

Este millón de personas ahora conoce el pueblo mágico de Valladolid, el cual fue escogido por ambos artistas como escenario de dicha canción debido a sus hermosos paisajes.

En el video aparecen las pintórescas calles del pueblo mágico, así como sus cenotes y la ex estación ferrocarilera de Valladolid.

También se realizaron algunas tomas en la costa de Quintana Roo.

Cabe destacar que Jess Glynne es una cantante y compositora británica, que saltó a la fama cuando participó como vocalista en los sencillos 'Rather Be' de Clean Bandit y en 'My Love' de Route 94.